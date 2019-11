La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/nov/2019 Rugby:

Fue derrotado 26-20 como local y quedó condenado a volver a la Tercera División. La gran victoria lograda ante el líder El Retiro había renovado las ilusiones de Ciudad de Campana para el tramo final del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), pensando en la posibilidad de mantener la categoría. Sin embargo, las derrotas en Mercedes y, sobre todo, frente a Gimnasia de Ituzaingó el último sábado como local, terminaron condenando al Tricolor, que en la temporada 2020 volverá a jugar en Tercera División. En la 26ª y última fecha, el CCC perdió 26-20 en su cancha de Chiclana y Luis Costa frente a Gimnasia de Ituzaingó y, de esa manera, se quedó sin chances de cara a lo que será su último compromiso de la temporada, el pendiente que adeuda ante Las Cañas como visitante. El que tampoco le pudo escapar al descenso fue Varela Junior, que perdió 38-14 como visitante ante Tiro Federal de San Pedro. Entonces, el que respiró aliviado fue San Miguel, que a pesar de caer 20-12 como local ante Club Argentino, se mantuvo en zona de repechaje y tendrá una oportunidad más para salvar su lugar en la Segunda División. Los demás resultados de esta última fecha de la categoría fueron La Salle 7-27 Atlético Chascomús, Los Cedros 7-53 Virreyes, Del Sur 8-26 Mercedes Rugby y Las Cañas 31-27 El Retiro. El campeón fue El Retiro, mientras que Virreyes se quedó con el segundo puesto y también ascendió a la Primera C, logrando así su segundo salto de categoría consecutivo, dado que en 2018 subió junto a Ciudad de Campana a esta Segunda División. En tanto, Mercedes Rugby Club y Las Cañas, a pesar de todavía tener un partido pendiente cada uno, se quedaron con el tercer y cuarto puesto y tendrán la oportunidad de lograr el ascenso por la vía del repechaje. Sin embargo, el pendiente de Mercedes es muy importante, porque es ante Tiro Federal de San Pedro, equipo que necesita un punto para evitar caer en el repechaje por el descenso. Si lo consigue, será Atlético Chascomús el que deba jugar la promoción para no bajar al igual que San Miguel. FORMACIÓN. Ante Gimnasia de Ituzaingó, el XV del CCC fue el siguiente: Santiago Sautón, Didier Galeano, Alan González; Lautaro Nelli, Andrés Moreno; Gabriel Pujol, Carlos Díaz, Nicolás Toledo; Andrés Kibisz, Juan Calvi; Franco Barco, Franco Velázquez, Cristian Giles Delgui, Facundo Cerda; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Enrique Peralta (por Calvi), Leo Correa (por Nelli) y Alexis Vélez (por Cerda). CAMPEONES URBA En sus diferentes categorías, la Unión de Rugby de Buenos Aires coronó a los siguientes campeones: -Top 12: San Isidro Club (SIC) -Primera A: Los Tilos. -Primera B: Los Matreros. -Primera C: Delta Rugby Club -Segunda División: El Retiro -Tercera División: San Marcos -Desarrollo: Los Molinos.

