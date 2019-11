Las campanenses, ya ascendidas a la Primera D, se impusieron 3-1 como visitantes y ahora deberán esperar hasta el sábado 16 para comenzar los playoffs por el título de la Primera E. La Primera Damas del Campana Boat Club terminó de la mejor manera el campeonato de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA): derrotó 3-1 como visitante a Quilmes "E" con dos goles de Martina De La Barrera y uno de la capitana y gran figura del equipo en este 2019, Camila Tenembaum. De esta manera, las Celestes terminaron ganando con holgura su zona (le sacaron 8 puntos de ventaja al segundo) y, además de obtener el ascenso a la Primera D, jugarán los playoffs que determinarán en la consagración de un equipo campeón de la divisional. La serie de cuartos de final, con rival y sede a confirmar, se jugará el sábado 16 de noviembre, mientras que las semifinales serán el lunes 18 (feriado del Día de la Soberanía Nacional). Mientras que la final será el sábado 23. El segundo puesto y el pasaje al repechaje por una segunda oportunidad de ascenso a la "D" finalmente quedó en manos de Huracán, que al finalizar la fecha pasada estaba en la cuarta posición. Una serie de resultados poco previsibles (derrota de Santa Bárbara "E" y empate de Luján Rugby Club "B") le dieron al Globo, por diferencia de gol, la chance de jugar por un lugar en la Primera D, para lo cual deberá enfrentar a otro segundo de zona, en serie de ida y vuelta. La gran campaña del CBC sumó otro destacado mojón: Sofía González se coronó como la goleadora de la E7. Si bien no marcó goles, tampoco lo hicieron sus inmediatas perseguidoras en la tabla, por lo que la atacante Celeste quedó como máxima artillera con 19 tantos en 21 partidos (no jugó ante C.A.S.A. de Padua en Campana el sábado 28 de septiembre). Esto le da un promedio de gol de 0,9 por juego. Los demás resultados de la fecha fueron: Hurling "C" 0-3 Los Pinos; Vicentinos "B" 0-3 Comunicaciones; Belgrano Day School 2-1 Santa Bárbara "E"; CASA de Padua 2-2 Luján Rugby Club ´´B´´; y Club Manuel Belgrano ´´B´´ 0-5 Huracán

EL PLANTEL DE PRIMERA DEL CBC, EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN EN QUILMES. GRAN CIERRE DE LAS CATEGORÍAS MENORES Además de la victoria en Primera, el hóckey femenino del Campana Boat Club se dio el lujo de cerrar el torneo de divisiones menores más triunfos, todos con marcadores abultados y vallas invictas. -Séptima División: victoria 5 a 0 con goles de Azul Ale, Sofía Bianchini, Rosario Tarelli, Catalina Tuculet Nanni, y Pia Dell Acqua. -Sexta División: victoria 4 a 0 con goles de María Luz Balerio Echeverría (2), Valentina Núñez y María Paz Pérez Johanneton. -Quinta División: victoria 5 a 0 con goles de Milagros Bijarra, Chiara Faggioli, Lucía Gelosi, Fátima Tenembaum y Azul Montero. -Intermedia: victoria 5 a 0 con goles de María Lorena Parkkulainen (2), Romina Verchan (2) y Bárbara Brezzi.

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club le ganaron a Quilmes "E" en el cierre de la Zona E7

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: