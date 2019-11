El encuentro se jugará desde las 21.30 horas. Antes, el Sub 17 enfrentará desde las 19.30 a Náutico Zárate en el segundo juego de la serie de Cuartos de Final. Por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club recibirá esta noche a Honor y Patria de Capilla del Señor. El encuentro comenzará a las 21.30 horas en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad, que en la previa tendrá actividad de divisiones formativas, porque desde las 19.30 estará jugando el equipo Sub 17 del CBC, que enfrentará a Náutico Zárate en el segundo juego de la serie de Cuartos de Final de la categoría. En el Clausura de Primera División, el Bote no logró victorias en la primera rueda, pero comenzó la segunda venciendo 68-61 como visitante a Atlético Baradero. Luego, en la fecha pasada, quedó libre. Y ahora buscará mantenerse por la senda exitosa. Esta séptima jornada se completa con el duelo que sostendrán Atlético Baradero e Independiente de Zárate, dado que Central Buenos Aires de Zárate queda libre en esta oportunidad. En la fecha pasada, en la que el CBC descansó, Independiente venció 82-56 a Central Buenos Aires, mientras que Honor y Patria superó 81-68 como local a Atlético Baradero. Con esos resultados, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente de Zárate (5-0), 10 puntos; 2) Central Buenos Aires y Honor y Patria (3-3), 9 puntos; 4) Atlético Baradero (2-4), 8 puntos; 5) Campana Boat Club (1-5), 7 puntos.

GUSTAVO GODOY, ENTRENADOR DE LA PRIMERA DIVISIÓN DEL BOAT CLUB.



Basquet:

Clausura ABZC; Boat Club recibe esta noche a Honor y Patria

