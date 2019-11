La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Accidente fatal en la Yrigoyen







Fue anoche alrededor de las 23, a la altura del complejo Arco Iris. Romina Paola Nicora, falleció en el instante. Un trágico desenlace tuvo anoche un accidente protagonizado por un hombre y una mujer que viajaban en una Motomel Skua de 150 cc por la Av. Yrigoyen en sentido a la Av. 6 de Julio, cuando colisionaron con la parte trasera de un Ford Falcon conducido por un vecino del barrio Villanueva, a quien no pudimos identificar al momento del cierre de esta edición. Todo sucedió a la altura del complejo Arco Iris. El conductor de la moto, Rubén González, vecino de La Esperanza, sufrió una herida en la pierna y fue trasladado de inmediato al Hospital San José por un móvil de Bomberos Voluntarios, al tiempo que los profesionales del SAME que llegaron al lugar constataron la muerte de su acompañante, Romina Paola Nicora, del barrio Dignidad, cuyo cuerpo yacía sobre el asfalto a unos 10 metros adelante del lugar de la colisión.

Fruto del fuerte impacto, se deformó la gruesa chapa del baúl del Falcon.





La escena del accidente, sobre el ingreso al complejo Arco Iris.

#Dato fatal accidente en Av. Yrigoyen 22:30hs. Una Motomel Skua 150 choca a gran velocidad contra el baúl de un Ford Falcon, el conductor de la moto con golpe en la rodilla trasladado por ??Bomberos móvil 43, la acompañante cayó a 10 mts, el médico de SAME 3 constató el deceso. pic.twitter.com/gbj6RTxeNW — Daniel Trila (@dantrila) November 8, 2019

