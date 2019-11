La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Vecinos del barrio Dálmine piden más control los domingos







"Otra situación que nos preocupa son la de los riesgos por acrobacias en motos y exceso de velocidad. Si bien la presencia del personal de Tránsito ayuda para desalentar las infracciones, todavía nos queda en la memoria el lamentable accidente de Silvana Preiser", señaló Alberto Arrighetti. Comúnmente se escucha la frase "hay cosas que nunca cambian" y este parecía ser el caso de los problemas recurrentes que debían soportar los vecinos aledaños a la plaza Chaperouge del barrio Dalmine. En especial los días domingos, el estacionamiento doble mano generaba embotellamiento y caos vehicular, sumado a la música y los ruidos molestos. Desbordados por la situación, los vecinos recurrieron al HCD y se promulgó la ordenanza que restringe el estacionamiento en todo el perímetro de la plaza mencionada. Alberto Arrighetti, uno de los vecinos más antiguos del barrio, vive en frente al lugar y comentó sobre la efectividad de las nuevas medidas. "Como en todos los sistemas que se aplican, no podemos esperar una mejora del 100% porque hay una componente importante en la voluntad de la gente, que muchas veces no colabora ni respetan las normas básicas de convivencia. Pero en lo que respecta a la ordenanza se notaron claras ventajas en especial las referidas a la fluidez del tráfico y a la reducción del desorden que se percibía en las calles Sáenz Peña y 25 de Mayo", señaló Aun así, muchos automovilistas siguen estacionando bloqueando garajes o interfiriendo las estrechas calles laterales, como Da Vinci. "Como aspectos a mejorar, necesitamos más control de tránsito los días domingos (dónde es mayor la afluencia de personas) y presencia policial en el horario nocturno" señaló Arrighetti en ese sentido y adelantó que los vecinos están realizando un acercamiento con las autoridades policiales para que se definan protocolos de acción sobre ruidos molestos, consumo de alcohol y drogas en especial sobre horarios nocturnos, ya que son aspectos sobre los cuales no hay actuaciones específicas. "Otra situación que nos preocupa son la de los riesgos por acrobacias en motos y exceso de velocidad, si bien la presencia del personal de Tránsito ayuda para desalentar las infracciones, todavía nos queda en la memoria el lamentable accidente de Silvana Preiser. A esta altura, pretender que todo vuelva a ser como antes es una utopía, pero al menos esperamos no retroceder sobre los importantes logros obtenidos como la ordenanza de restricción de estacionamiento, y que las autoridades tengan mayor control sobre las actividades en espacios públicos que generan malestar en los vecinos. Aún a mis 80 años, sigo esperanzado con el cambio", concluyó.

Arrighetti adelantó que los vecinos del barrio Dálmine están realizando un acercamiento con las autoridades policiales para que se definan protocolos de acción.



Vecinos del barrio Dálmine piden más control los domingos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: