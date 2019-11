La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Cazador pasó factura en el HCD







En la primera sesión luego de las elecciones, el presidente de la bancada oficialista se apoyó en el 54% de los votos que obtuvo Juntos por el Cambio en Campana para criticar a los bloques opositores. Incluso le pidió la renuncia a Osvaldo Fraticelli como presidente del cuerpo. Meiraldi desmintió rumores y aseguró que asumirá como concejal. Una vez más, y teniendo en cuenta el Orden del Día, todo hacía prever que la de anoche sería una sesión tranquila y sin sobresaltos. De hecho, comenzó de manera sentida, cuando Tamara Tasistro, hizo uso de la Banca Abierta y Participativa para solicitar un reconocimiento a la labor solidaria realizada por su padre, Caly Tasistro, particularmente por las recordadas cruzadas "por la sonrisa de un niño". Así pues se alteró el orden del día y el cuerpo le entregó el Proyecto de Resolución en el que se lo reconoce al extinto y polifacético vecino como Ciudadano Destacado de nuestra comunidad. Acto seguido, también se le entregó a representantes del colectivo LGTB local, la declaración de Interés Legislativo a la marcha que tendrá lugar hoy a partir de las 16:30. A la hora de los homenajes, el Dr. Rubén Romano pidió la palabra para recordar la figura de Raúl Alfonsín, como padre de la democracia, y en ese sentido señaló que tuvo la oportunidad de felicitar personalmente a Abella por el resultado obtenido en Campana y dijo entre otros conceptos: "No tengo dudas que la angustiante situación económica y social que nos deja esta experiencia neoliberal va a ser encarada por un gobierno nacional y popular que va a permitir superar la crisis que sufren los vecinos y las vecinas de Campana por la falta de trabajo y que la Emergencia Alimentaria finalmente se pondrá en marcha, y se implementará para combatir los flagelos de la desnutrición y mal nutrición infantil (…)". Fue entonces que Cazador pidió la palabra para contestarle y señalar la actitud antidemocrática que, según su visión, tuvieron los bloques opositores durante los últimos meses en el Concejo Deliberante. "Nuestra ciudad avaló por cuarta elección consecutiva al actual intendente Sebastián Abella", al tiempo que hizo referencia a los triunfos de Abella tanto como concejal en 2013, intendente en 2015, como las legislativas de 2017 y su reciente reelección con el 54% de los votos. En ese sentido, el presidente del bloque oficialista, instó a los bloques opositores a repensar sus formas de hacer política, porque "su manera no les está siendo para nada exitosa" y en su exposición, le pidió a Osvaldo Fraticelli que renuncie a la presidencia del cuerpo legislativo por "respeto a los vecinos (…) El pueblo de Campana no lo avaló antes y tampoco lo avala hoy", aseveró Cazador mirándolo a los ojos, y aseguró: "con mayorías circunstanciales, la oposición asaltó el HCD para quitarle la presidencia que le correspondía a la primera minoría". Como se sabe, en la próxima composición del Concejo Deliberante, a partir del 10 de diciembre, el oficialismo tendrá mayoría automática. Aludiendo a ese nuevo escenario, afirmó que se viene un Concejo Deliberante en el que se trabajará "con mucho respeto y consenso, siempre pensando en el beneficio de los vecinos y el crecimiento de la ciudad (…) Dejaremos atrás la actitud antidemocrática de la oposición que en estos últimos tiempos presentaron 50 proyectos inviables con el único objetivo de ponerle palos en la rueda a la gestión del intendente Abella", aseguró Cazador e incluso se congratuló del ingreso de la ex intendente Stella Giroldi al cuerpo a quien calificó de "dialoguista". Mezclado entre el público presente en la barra, se encontraba el actual Secretario de Salud y concejal electo Ernesto Meiraldi. Consultado por La Auténtica Defensa sobre los rumores sobre su posible renunciamiento a ocupar su banca a partir del 10 de diciembre, lo negó rotundamente: "Si fuese así, no estaría aquí viendo la sesión", argumentó. Con la banca desierta de Soledad Calle (Frente de Todos), entre los temas abordados en la sesión, se destacaron entre otros, la licencia del Intendente Abella desde el 12 de noviembre hasta el 1 de diciembre; la presentación efectuada por Siderca SAIC para reestablecer el tope máximo de 3000 trabajadores para el pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene; y el voto Sobre Tablas del Proyecto de Resolución del interbloque PJ – Frente de Todos solicitando al Concejo Escolar realizar un relevamiento y reparaciones en la EP Nro. 27 del barrio Dallera donde hace más de una semana los alumnos no acuden a clases por diferentes problemas edilicios que también alcanzan en menor medida a la secundaria del lugar. Entre los Despachos de Comisión, se aprobaron la convalidación de un convenio con el Instituto de la Vivienda referido a obras de calles en el barrio 104 Viviendas; y la tasación realizada para el barrio Malvinas 3 de 54 viviendas, ambas iniciativas del Ejecutivo.

“Con mayorías circunstanciales, la oposición asaltó el HCD para quitarle la presidencia que le correspondía a la primera minoría", señaló Cazador que además le pidió la renuncia a Fraticcelli.





La hija de Caly Tasistro recibió en mano de los concejales la resolución que reconoce a su padre como “ciudadano destacado" de Campana.





Integrantes del colectivo LGTB local, recibieron la declaración de Interés Legislativo a la marcha que tendrá lugar hoy.

