La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019







LULA QUEDARÍA EN LIBERTAD El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, decidió implícitamente anoche la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde hace más de un año y medio, al cambar la jurisprudencia sobre las condiciones jurídicas de detención. De ese modo, el STF le asestó un duro golpe a la operación Lava Jato, denunciada por abusos e ilegalidades en la prisión del líder opositor y fundador del Partido de los Trabajadores (PT). LISTO PARA NEGOCIAR El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que está "listo" para negociar con el nuevo gobierno de la Argentina "sin condiciones previas" para darle continuidad al acuerdo crediticio por 56.300 millones de dólares que firmó la gestión de Mauricio Macri. "Estamos dispuestos a trabajar con el presidente electo Alberto Fernández y su equipo cuando les parezca, durante el período de transición. No tengo fecha de misión planificada en este momento", dijo el vocero del Fondo, Gerry Rice. PRÉSTAMOS PARA OBRAS El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que mantendrá su apoyo para el desarrollo de obras de infraestructura en la Argentina con desembolsos por unos 6.000 millones de dólares y ratificó su disposición para adecuar esos recursos a las prioridades del nuevo gobierno de Alberto Fernández. El presidente electo y el titular del BID, Luis Alberto Moreno, se reunieron en la mañana de este jueves en Buenos Aires para avanzar en el apoyo y acompañamiento del Grupo BID al país en la etapa que se iniciará con la asunción del nuevo gobierno. UNO BAJA, EL OTRO SUBE Cerca de finalizar la segunda semana luego de que el Gobierno aumentara los controles en el mercado de cambios, el dólar bajó unos 50 centavos en las sucursales del Banco Nación. En los últimos días había cotizado a $63,50 por dólar y este jueves su valor para la compra fue de $63. En tanto, según el promedio elaborado por el Banco Central entre distintos bancos y casas de cambio, el valor de la moneda estadounidense rondaba los $63,25 en el arranque de la jornada, similar el día anterior. Por su parte, el Riesgo País argentino subía 21 puntos básicos y alcanzó niveles máximos en nueve semanas. El indicador que estima el riesgo financiero de Argentina, realizado por el banco JP Morgan, registraba 2.352 puntos básicos, muy lejos de los 600 puntos registrados hace un año. FUGA SOSPECHOSA Once personas que estaban detenidas en la comisaría tercera Quilmes Oeste se fugaron cuando uno de los policías de la dependencia abrió la celda para darles la comida. Otros efectivos intentaron bloquearles el paso en la puerta, pero no lograron detener la carrera de los presos. La justicia investiga si hubo complicidad; por eso, se determinó el corrimiento de toda la cúpula policial de Quilmes. Este jueves, Luis Alberto Navarro, uno de los once prófugos, fue recapturado en la misma localidad. REPUDIO CARIOCA La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en comisión una moción de "repudio" contra el presidente electo en la Argentina, Alberto Fernández, a instancias del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, primer mandatario del país vecino. Bolsonaro hijo justifica su iniciativa a raíz del reclamo público hecho por Fernández por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil.

Breves: Noticias de Actualidad

