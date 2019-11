La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Denuncian falsedad ideológica y negocio inmobiliario en el parque Ciervo de los Pantanos







Fue durante la emisión del miércoles del programa "ADN – Periodismo Federal" del canal C5N. A un costo de $800 millones, con fondos de la provincia se habría ensanchado innecesariamente el Canal Santa María para rellenar los terrenos del futuro country náutico "Bahías del Paraná". "Al nuevo Nordelta lo págás vos" se tituló el informe periodístico emitido este último miércoles por la noche en el programa "ADN – Periodismo Federal" del canal C5N. Antes de presentar el informe, el periodista y conductor del programa, Tomás Méndez resumió: "Hay un desarrollo inmobiliario en Campana que lo está pagando la Provincia de Buenos Aires. Con un crédito de $800 millones que han tomado todos los bonaerenses, están bancándole el relleno a un lugar donde hay humedales. ¿Cómo lo hacen? Simulando que hay que ensanchar el Canal Santa María, que desagota en el Paraná, para evitar que se inunde Luján (…) A cambio, estos muchachos desarrollistas tenían que donar 250 hectáreas a Parques Nacionales. La gobernación las aceptó, hicieron toda la inversión, le dieron toda la tierra del dragado a ese country. El country pudo levantar su cota, y esas 250 hectáreas no están porque el gobierno de Vidal las ha rechazado". Para desarrollar el informe en el estudio televisivo se encontraba el abogado ambientalista Enrique Viale, quien señaló que el actual Presidente de Parques Nacionales (cargo al que se accede por designación y no por concurso) es amigo personal de Mauricio Macri y tiene un perfil profesional vinculado a la especulación inmobiliaria, luego de trabajar en el directorio de la tabacalera Phillips Morris; y de la Corporación Puerto Madero: Eugenio "Chipi" Breard. Ya sobre el final del informe, el abogado también recordó que Parques Nacionales había echado a principios de este mes a Jerónimo Valle, quien cumplía las funciones de Intendente del Parque Nacional, por oponerse y denunciar internamente la maniobra. Además, sin brindar otra información ampliatoria, dijo que el camino de acceso al desarrollo inmobiliario (que tendría una extensión aproximada de 5 kilómetros) "también lo pagamos nosotros". DETALLES Luego de cruzar la Ruta 9, el río Luján describe una gran curva y se pone paralelo al río Paraná, en sentido a Escobar. Es en esa curva donde nace el canal Santa María, una línea recta de 1.5 kilómetros dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales. Ya sobre su desembocadura, y con un frente de unos 600 metros sobre el Paraná, se encuentra el desarrollo inmobiliario. Se trata de "Bahías del Paraná" (ex – Puerto Palmas). Son 287 hectáreas paralelas al canal mencionado, y el diseño prevé 298 chacras náuticas de 4.000 m2 cada una, todas con muelle propio. Según el sitio web de la firma, en este momento se comercializan a unos U$S 40 mil cada parcela. "No se realizará ningún movimiento de suelos, más allá del que realice la Provincia de Buenos Aires necesarias para las Obras de ensanchamiento del Canal Santa María, para mejorar el desagüe del Río Luján preservando la morfología actual del terreno", aclara el sitio a los potenciales clientes. Durante el informe televisivo, se mostraron dos documentos. Primero, un acta acuerdo entre la Administración Nacional de Parques Nacionales y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires firmaron un acta acuerdo para el ensanchamiento del canal Santa María, fechada el 2 de noviembre de 2018, y luego una comunicación interna fechada el miércoles 4 de septiembre donde se informa que el juicio de expropiación de la parcela 12.b fue suspendido por expreso pedido de la Provincia, "hasta tanto se finalice el expediente administrativo por el cual tramita una propuesta de cesión gratuita sobre esa parcela" a Parques Nacionales por parte de la Provincia que, como se explicó más arriba, a su vez la recibiría de los desarrolladores de Bahías del Paraná.

El abogado Enrique Viale en la pantalla de C5N hablando sobre la ampliación del canal Santa María. FUE UN ANTICIPO DE LA AUTENTICA DEFENSA En nuestra edición del 27 de abril de 2018, dábamos cuenta del inicio de las tareas de dragado, luego de que el subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la Provincia, Luis Giménez, las recorriera en persona. En esa misma nota, informábamos sobre las preocupaciones de los ambientalistas de la región sobre el tema y que estaban en línea con el informe televisivo de C5N de este miércoles: "En paralelo con el inicio de las obras del Canal, la agrupación ambientalista "Vecinos del Humedal" señalan que la firma "Brenna Desarrolladores" tiene decidido construir un camino de acceso al desarrollo inmobiliario "Bahías del Paraná" ("Ex Puerto Palmas") que estaría emplazado justo en medio del Canal Santa María y el canal aliviado a construirse de cero. De hecho, en su página web, Brenna propone una primera etapa de 107 Chacras Náuticas con todas con "frente al Canal Santa María" (...) El segundo o sea el nuevo canal aliviador no fue construido aún. Está aprobado por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, fue licitado y adjudicado, a pesar de que tiene serias objeciones de parte de expertos en el tema en cuanto a su utilidad para aumentar la capacidad de descarga de los excesos hídricos. El nuevo canal simplemente alivia y alienta la especulación inmobiliaria del grupo Brenna" expresa el comunicado de "Vecinos de Humedal. Las versiones indican que también el acceso por tierra al emprendimiento será a partir de la construcción de un camino de 5 kilómetros trazado sobre la superficie del futuro Parque Nacional Ciervos de los Pantanos y que la tierra removida del canal con fondos públicos será dispuesta de manera tal que colaborará en levantar la cota tanto del emprendimiento, como la de la traza del camino de acceso, ahorrando así una cifra considerable al emprendimiento privado. El proyecto original de Brenna fue presentado en sociedad a principios de la década pasada bajo el nombre "Puerto Palmas", durante la intendencia de Jorge R. Varela y no prosperó, entre otras cuestiones, porque proponía la reapertura del viejo camino de servidumbre autorizado en el gobierno de Frondizi, que unía la Estación Río Luján con el Río Paraná".

