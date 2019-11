La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Jóvenes unidos para alimentar a un planeta







Comenzó el Youth Ag Summit, la cumbre organizada por Bayer, que reúne a 100 jóvenes líderes de distintas partes del mundo, para desarrollar proyectos concretos que contribuyan a alimentar a un planeta en constante crecimiento. Desde el 4 de noviembre de 2019 y durante tres días se realizará la Cumbre de Jóvenes por la Agricultura, Youth Ag Summit en Brasilia, Brasil. 100 jóvenes líderes, embajadores de 45 países, podrán convertir en realidad sus ideas y proyectos encaminados a mejorar la seguridad alimentaria. 32 latinoamericanos hacen parte del encuentro que reta a jóvenes de 18 a 25 años a trabajar por un planeta en crecimiento. Algunas de las mentes jóvenes más brillantes y apasionadas del mundo se reúnen en Brasil esta semana para la Cumbre de Jóvenes por la Agricultura. El grupo de líderes reflexionará sobre la alimentación y la agricultura, y buscará soluciones innovadoras y sostenibles para atender uno de los retos más desafiantes de la humanidad: ¿cómo alimentar un planeta en crecimiento, mientras simultáneamente protegemos los recursos naturales? El encuentro organizado por Bayer en asociación con la organización agrícola internacional Nuffield y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ofrece una plataforma y red de contactos para las próximas generaciones y, un espacio para compartir conocimiento y desarrollar habilidades, para trabajar en un futuro más sostenible. A su llegada a Brasilia algunos de los jóvenes participantes compartieron sus impresiones: Lisandro Flores, futuro ingeniero agrónomo de la Argentina y quien trabaja con su familia en Córdoba en producción de alimentos aseguró: "hay que perseverar, yo me postulé para la cumbre en 2015, 2017 y ahora estoy en Brasilia en 2019. Estoy seguro que participar en el Youth Ag Summit será una de las cosas más interesantes que me pasará en la vida, espero poder regresar a mi país a compartir muchas ideas. Nuestra generación transformará la agricultura en beneficio de la humanidad". También Nicolás Malpartida de Bolivia, se mostró muy emocionado de participar en el Youth Ag Summit: "Este evento va a ser increíble, estamos con todos los chicos compartiendo ideas y experiencias, conocer a tanta gente de tantas partes del mundo es una locura, vamos a compartir". "El Youth Ag Summit es un movimiento poderoso y su poder proviene del talento y la pasión de los jóvenes que lo conforman", aseguró Liam Condon miembro de la Junta Directiva de Bayer AG y presidente de la división agrícola Crop Science. "Youth Ag Summit permite que líderes jóvenes ayuden a transformar y mejorar el mundo, con pequeñas y con grandes acciones". "Las nuevas generaciones son el mayor recurso natural de nuestro planeta, por eso es importante brindarles una plataforma inclusiva y de apoyo donde sus ideas puedan madurar y prosperar". Durante los próximos tres días, los embajadores- de edades entre 18 y 25 años - trabajarán en equipo para desarrollar soluciones innovadoras, sostenibles y viables para enfrentar los desafíos de seguridad alimentaria mundial. "Este grupo de jóvenes líderes tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano la sostenibilidad de la producción de alimentos en la region", añadió Rodrigo Santos, gerente de la división agrícola Crop Science en América Latina. Durante la cumbre los delegados visitarán la SLC Agricola - Pamplona, empresa productora de soja, algodón y maíz, que cuenta con un área de más de 20,548 ha. de cultivos y es un referente agrícola en la zona de Brasilia. Estos líderes jóvenes también tendrán la oportunidad de conocer experiencias reales de sostenibilidad agrícola que compartirán la ONG Nuffield y el IICA. Dentro del grupo de oradores participantes de la cumbre se destacan: -Sara Menker, fundadora y CEO de Gro Inte-lligence. -Marina Grossi, Presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible en Brasil (CEBDS). - David Hertz, Co-fundador y presidente de Gastromotiva. -Gustavo Gross Bel-chior, fundador y CEO de Core Us. "Para el IICA es de vital importancia que jóvenes líderes mundiales interesados en agricultura intercambien historias de éxito centradas en la sostenibilidad, que puedan replicar cuando regresen a sus países", expreso Hernan Chiriboga, Representante del IICA en Brasil. "El Youth Ag Summit es una oportunidad para que se comparta información en beneficio de habitantes de las zonas rurales productoras de alimentos". "Como una organización que se enfoca en la alimentación y apoya a los futuros líderes agrícolas, Nuffield Brasil se enorgullece de ser un socio de este programa y de ayudar a ofrecer una emocionante cumbre Youth Ag en Brasilia esta semana", dijo Murilo Bettarello, presidente de Nuffield Brasil. "Esperamos ver el impacto del trabajo de estos embajadores agrícolas para tener un mundo con mayor seguridad alimentaria". Sigue las últimas noticias en las redes sociales del programa, con los hashtags #youthagsummit y #plantyourpath, o únete a las sesiones en vivo de la Cumbre en el siguiente enlace: . Sobre el Youth Ag Summit: El movimiento del Youth Ag Summit es una comunidad de jóvenes líderes globales que defienden la agricultura sostenible y seguridad alimentaria y que trabajan para disminuir la brecha de comprensión entre aquellos que producen nuestros alimentos y aquellos que los consumen. Cada dos años, 100 delegados son elegidos para participar del encuentro. Las ediciones anteriores fueron realizadas en Canadá, Australia y Bélgica. El encuentro de este año es el primero a ser realizado en América Latina. Bayer cubrirá todos los gastos de viaje, hospedaje y costos relacionados a los delegados elegidos. El encuentro forma parte del Programa de Educación Agrícola de Bayer: un abordaje holístico y de largo plazo para incentivar a jóvenes de 18 a 28 años a aprender sobre agricultura sostenible. El programa busca inspirar a la próxima generación a aprender más sobre la agricultura moderna y encontrar soluciones para la seguridad alimentaria. Como empresa dedicada a la investigación, Bayer está comprometida en promover la aceptación social de la tecnología, así como también la de promover un futuro flujo de talentosos científicos. Sobre Nuffield Brasil: Nuffield Brasil es un miembro de Nuffield International, una red creada en 1947 en el Reino Unido para promover el desarrollo personal, profesional y social en la agricultura por medio de sus actividades. Su principal programa, Becas de Estudio para Agricultores de Nuffield International, promueve, desarrolla e inspira a productores y profesionales de la agropecuaria entre 25 y 45 años que viajan globalmente para aportar soluciones para temas y oportunidades locales, y convertirse en líderes en la agricultura. Con una red de más de 1.700 becas de estudio de Nuffield en todo el mundo, los participantes pueden crecer personalmente y contribuir profesionalmente por medio de viajes que son verdaderas experiencias e investigación de cuestiones contemporáneas en la agricultura. Los componentes de una beca de estudio de Nuffield incluyen la participación en la conferencia anual del programa, viajes en grupos pequeños y excursiones individuales a más de 10 países - totalizando 14 semanas a lo largo de un periodo de dos años. Acerca del IICA Como organismo especializado del Sistema Interamericano para la Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. La misión del IICA es alentar, promover y apoyar a sus Estados Miembros en sus esfuerzos por lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural a través de la cooperación técnica internacional de excelencia. Como parte de su visión, su objetivo es crear una agricultura competitiva, inclusiva y sostenible que alimente al hemisferio y al mundo, al tiempo que genera oportunidades para reducir el hambre y la pobreza entre los agricultores y los habitantes rurales. 