Efemérides del día de la fecha: 8 de Noviembre







DÍA DEL TÉCNICO RADIÓLOGO Impulsado por la Asociación Argentina de Técnicos en rayos X y Fisioterapia, en el año 1973 el Ministerio de Bienestar y Acción Social instituyó este día para conmemorar el descubrimiento de los rayos X. El mismo fue hecho en el año 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen mientras investigaba la fluorescencia producida por los rayos catódicos. Profesor de la Universidad de Würzburg, Alemania, realizó su descubrimiento en el laboratorio de la institución; aquella noche cubrió el tubo de Hittorff-Crookes, conectado a una bobina de Ruhmkorff, con un cartón negro para eliminar la luz visible, cuando apagó la luz de la habitación se dio cuenta de que una lámina impregnada con platinocianuro de bario, un mineral que produce fluorescencia al ser expuesto a luz ultravioleta, brillaba con un débil resplandor verdoso-amarillo, esto extrañó al físico por no haber utilizado ese tipo de luz por lo que dedujo que se encontraba ante un nuevo tipo de rayo que denominó X por su naturaleza desconocida. Luego de experimentar con éstos por semanas, decidió probarlos con el cuerpo humano logrando lo que hoy conocemos como radiografía de la mano de su esposa. SE INAUGURA EL MUSEO DEL LOUVRE Construido por el rey Felipe Augusto en el año 1202, el Castillo del Louvre fue ideado para proteger a París de los ingleses y guardar los tesoros del monarca. Una impresionante muralla acompañada por enormes torres de defensa rodeadas por fosos rellenos con las aguas del Río Sena y piedras filosas eran habitados por soldados y armamentos avocados a repeler invasores. Con la llegada de Carlos V al trono la fortaleza pasó a ser residencia real lo que significó una radical remodelación en la que el arquitecto Raymond Du Temple reemplazó parcialmente la arquitectura militar con amplios salones en los que el soberano guardó sus colecciones artísticas y sus libros. Sin embargo, las guerras hicieron que la realeza dejara el palacio por otras residencias relegándolo al olvido hasta que los monarcas Francisco I y, más tarde, Enrique II junto a Catalina de Médicis iniciaron las obras para transformar el antiguo palacio en uno renacentista. Se demolieron las murallas medievales para edificar la galería, el salón de baile y las habitaciones reales, más adelante, en las inmediaciones del castillo se construyó el Palacio de las Tullerías que se unió al Palacio del Louvre a través de una extensa galería. Durante el reinado de Luis XIV concluyó la construcción "moderna" del magnífico palacio que al poco tiempo fue abandonada por el soberano al ver en Versalles el lugar perfecto para residir. Así, las Academias de Arte y Ciencias parisinas ocuparon el lugar. tras la revolución francesa, en el año 1793, se creó por decreto el "muséum central des arts" que en el mes de noviembre se abrió a los habitantes que, por primera vez, pudieron deleitarse con las obras de las colecciones reales. SALE A LA VENTA EL "GUITAR HERO" Un día como hoy en el año 2005, se lanzaba a la venta el exitoso videojuego para play station 2 "guitar hero." desarrollado por "harmonix music systems", éste fue inspirado en el videojuego japonés "guitar freaks" de "konami", el cual tenía por control una guitarra eléctrica con el que el jugador podía tocar canciones de rock y pop japonés. uno de los jefes del proyecto, greg lopiccolo, dijo en una entrevista: "algo que hizo exitoso al videojuego fue que pusimos nuestro amor por el rock y su cultura." entre las canciones que se podían tocar se encontraban "ace of spades" de "motörhead", "higher ground" de "red hot chili peppers", "iron man" de "black sabbath", "i wanna be sedated" de "ramones" y "killer queen" de "queen."

