La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Ciclo de cine primavera-verano: hoy se proyecta la película Onibaba







Será a las 21 horas en la Biblioteca Popular Jean Jaures con el clásico sistema a la gorra y con buffet económico. Este viernes 8 de noviembre a las 21 horas se proyectará la película "Onibaba" en la biblioteca popular Jean Jaures, sito en San Martín 325. Onibaba es un filme del año 1964 del prolífico maestro japonés Kaneto Shindó, que muchos calificarían de inclasificable. Es una película que puede responder a varios géneros y, a la vez, no definirse dentro de ninguno de ellos. Lo que sí podemos afirmar, sin dudar, es que se ha convertido en una película de culto. La historia que nos cuenta Onibaba no es otra que una historia de supervivencia en medio de las guerras feudales que azotan Japón. Dos mujeres, una madre y una esposa tratan de salir adelante mientras aguardan el regreso de su hijo (y esposo) del campo de batalla. Para ello y, en medio de la escasez de alimentos, sobreviven despojando a los cadáveres de los soldados muertos o asesinando a estos guerreros solitarios o perdidos para poder vender sus armas y armaduras a cambio de alimentos. Un día regresa, un amigo y compañero de batalla del hijo (y marido) de las mujeres. Él les cuenta que su amigo ha muerto y no regresará. Al poco tiempo, empezará a poner los ojos sobre la esposa de su amigo muerto y se creará una situación tensa con la madre, ya que esta siente que su nuera la abandone y la deje sola. Así que intentará evitar esa relación disfrazándose con la máscara robada a un guerrero asesinado días atrás. Se le aparecerá a su nuera por las noches en medio de los campos de juncos para asustarla y evitar sus encuentros con el amigo. "Esta película está considerada dentro de los clásicos de la historia del cine que deben volver a verse, que marcaron un hito, donde está la oportunidad para verla quienes no la hayan visto de acercarse a la biblioteca", comentan desde la organización. La entrada es el clásico sistema a la gorra y con buffet económico para disfrutar durante la exhibición.



Ciclo de cine primavera-verano: hoy se proyecta la película Onibaba

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: