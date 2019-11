La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Breves: Fútbol







SUPERLIGA: FECHA 13 Con dos partidos, hoy comenzará una nueva fecha del campeonato de la Superliga: desde las 19.00, Estudiantes recibirá en La Plata a Talleres de Córdoba; mientras que desde las 21.10, Unión de Santa Fe será local ante Atlético Tucumán. El resto de la programación es la siguiente: -Sábado: Lanús vs Banfield (15.30), San Lorenzo vs Argentinos Juniors (17.45), Godoy Cruz vs Independiente (20.00) y Central Córdoba vs Patronato (21.10). -Domingo: River Plate vs Rosario Central (11.00), Aldosivi de Mar del Plata vs Gimnasia de La Plata (13,15), Newells vs Defensa y Justicia (15.30), Racing Club vs Huracán (17.45) y Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (20.00). En tanto, el partido entre Arsenal y Colón quedó para el viernes 13 de diciembre, dado que el conjunto de Santa Fe disputará este sábado la final de la Copa Sudamericana en Asunción frente a Independiente del Valle de Ecuador. EL SUB 17, ELIMINADO El Seleccionado Argentina Sub 17 quedó eliminado del Mundial que se está disputando en Brasil al perder ayer 3-2 frente a Paraguay por los Octavos de Final. El combinado dirigido por Pablo Aimar ganaba 2-0 al término del primer tiempo con goles de Exequiel Zeballos y Matías Godoy. Sin embargo, los guaraníes reaccionaron en el complemento y dieron vuelta el marcador para quedarse con el pasaje a los Cuartos de Final. CHAMPIONS LEAGUE En el cierre de la cuarta fecha de la Champions League, el pasado miércoles se dieron los siguientes resultados: Bayern Munich 2-0 Olympiakos, Lokomotiv 1-2 Juventus, Atalanta 1-1 Manchester City, Bayern Leverkusen 2-1 Atlético Madrid, Estrella Roja 0-4 Tottenham (Giovani Lo Celso abrió la cuenta), Dinamo Zagreb 3-3 Shakhtar, PSG (gol de Mauro Icardi) 1-0 Brujas y Real Madrid 6-0 Galatasaray. Con estos resultados se confirmaron los primeros clasificados a Octavos de Final: PSG por el Grupo A; Bayern Munich, por el Grupo B; y Juventus en el Grupo D. EUROPA LEAGUE Por la cuarta fecha de la Europa League, segundo certamen en importancia en el continente europeo, ayer se dieron los siguientes resultados: Astana 0-5 AZ Alkmaar, Krasnodar 3-1 Trabzonspor, LASK 4-1 PSV, Lazio 1-2 Celtic, Lugano 0-0 Malmo, Rosenborg 0-2 Sporting Lisboa, Standard Lieja 2-1 Frankfurt, APOEL 2-1 Qarabag, Basilea 2-1 Getafe, CFR Cluj 1-0 Rennes, Dudelange 2-5 Sevilla, Copenhague 1-1 Dinamo Kiev, Ferencvarosi 0-0 CSKA Moscú, Feyenord 1-1 Young Boys, Manchester United 3-0 Partizan, Oleksandriya 2-2 Saint Etienne, Wolfsberger 0-3 Basaksehir, Rangers 2-0 Porto, Braga 3-1 Besiktas, Wolfsburgo 1-3 KAA Gent, Wolverhampton 1-0 Bratislava, Borussia Monchengladbach 2-1 Roma (Federico Fazio anotó para el conjunto italiano) y Espanyol 6-0 Ludogorets (goles de Matías Vargas y Facundo Ferreyra para el equipo catalán). PRIMERA D La novena fecha del Torneo Apertura de la Primera D comenzará hoy con el partido que disputarán Claypole y Defensores de Cambaceres desde las 15.30 horas. El Tambero tiene 17 puntos y es el único escolta del líder Liniers (19), mientras el conjunto de Ensenada suma 11 y se encuentra en el 6º puesto. La programación de esta fecha continuará mañana sábado, con el partido que disputará Puerto Nuevo como visitante frente a Atlético Lugano desde las 12.00.

