La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Handball:

Los Mayores del Campana Boat Club ascendieron a la Cuarta División de la FEMEBAL







Lo consiguieron a pesar de no poder jugar ante Deportivo Morón, gracias a la derrota de Comunicaciones "B". La Primera Caballeros de Handball del Campana Boat Club es de Cuarta. Sí: de Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). El pasado domingo, sin necesidad de jugar, los Celestes aseguraron su ascenso a dicha categoría gracias a la derrota de Comunicaciones "B". No lo pudieron festejar en cancha, dado que su encuentro frente a Deportivo Morón como visitante fue suspendido por la ausencia de uno de los árbitros. Esto obligó a postergar un juego al que había asistido más de medio centenar de simpatizantes del Bote ante la inminencia del ascenso que, igualmente, se terminó concretando. Es que todo se definía por la Tabla General (que suma los resultados del Apertura y el Clausura) y allí, el CBC se encuentra en la 2ª posición con 57 puntos, apenas por detrás de CEDEM Caseros, que suma 64. Y como son cuatro los ascensos y solo restan dos fechas, se hizo inalcanzable para Comunicaciones "B", que se quedó en 52 (se dan tres puntos por victoria, dos por empate y uno por derrota). Las principales posiciones de la General son las siguientes: 1) CEDEM Caseros, 64 puntos; 2) Campana Boat Club (-1), 57 puntos; 3) Colegios Guadalupe "B", 57 puntos; 4) Comunicaciones "B", 52 puntos; 5) Deportivo Morón (-1) y Colegio José Hernández, 51 puntos. Así, solo resta definir el cuarto y último ascenso a la Cuarta División. "Se logró el objetivo principal. Se coronó un año de trabajo, esfuerzo, sacrificio. Los Mayores aseguraron su ascenso a la Cuarta División para el año 2020. ¡Felicitaciones chicos! Jugadores, cuerpo técnico y a todos los que hacen esto posible. Volvimos a dar otro gran paso y van...", señalaba la cuenta de Instagram del Handball del CBC tras confirmarse la noticia. En tanto, los líderes del Clausura son: 1) CEDEM Caseros, 32 puntos; 2) Campana Boat Club, 28 puntos; 3) Deportivo Morón, 26 puntos. Por lo que los dirigidos por Sebastián Mingorance todavía mantienen vivas sus chances de coronarse campeones del certamen, sobre todo porque en la última fecha recibirán a CEDEM Caseros. Los resultados de la 11ª fecha, disputada el pasado domingo, fueron: Defensores de Glew 23-21 SAG Polvorines "C"; Municipalidad de Almirante Brown 2-0 Municipalidad de Vicente López; Colegio Guadalupe "B" 31-19 Universidad de Luján "C"; Colegio José Hernández 27-25 All Boys; Comunicaciones "B" 30-31 CEDEM Caseros; y Juventud Unida "B" 25-25 Auxiliar Merlo "B". La 12ª fecha se jugará este domingo 10 de noviembre y tendrá al Campana Boat Club visitando a Auxiliar Merlo "B". Los demás encuentros serán: SAG Polvorines "C" vs Municipalidad de Almirante Brown; Municipalidad de Vicente López "C" vs Colegio Guadalupe "B"; Universidad de Luján "C" vs Colegio José Hernández; All Boys vs Comunicaciones "B"; CEDEM Caseros vs Juventud Unida "B" y Deportivo Morón vs Defensores de Glew.

LA PRIMERA CABALLEROS SIGUE SUBIENDO ESCALONES EN LA ESTRUCTURA DE LA FEMEBAL. Y TODAVÍA TIENE LA CHANCE DE CORONARSE CAMPEÓN DEL CLAUSURA DE QUINTA DIVISIÓN.



Handball:

Los Mayores del Campana Boat Club ascendieron a la Cuarta División de la FEMEBAL

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: