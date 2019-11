La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Básquet:

En el cierre de la primera rueda de la primera fase, el Tricolor buscará seguir por la senda positiva luego de su gran triunfo en San Nicolás. Toda la fecha de la Zona Norte se jugará hoy. El Club Ciudad de Campana lo hará desde las 21.30 horas en Zárate, en el gimnasio Omar Olguin de Independiente. La quinta fecha de la Zona Norte del Torneo Provincial de Clubes marcará el final de la primera rueda de la primera fase. Y para el Club Ciudad de Campana será el momento de afrontar su partido interzonal frente a Independiente de Zárate. El encuentro se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio Omar Olguin de Independiente, en la vecina ciudad, y para el Tricolor será la oportunidad de terminar esta primera vuelta con record positivo. Es que después de su gran triunfo como visitante frente a Belgrano de San Nicolás, cuenta ahora con dos victorias y dos derrotas en cuatro presentaciones. Así, los dirigidos por Sebastián Silva son escoltas en la Zona Norte "B", un juego por detrás de Atenas de La Plata (3-1). "Ya dejamos atrás la victoria en San Nicolás, que fue muy importante en distintos aspectos, y nos enfocamos en Independiente. Nosotros tenemos que ir partido a partido y no podemos desviarnos de ese objetivo. Por suerte el equipo está bien, siendo competitivo contra todos los rivales. No nos sobra nada: podemos ganarle a cualquiera, pero también perder con cualquiera", señaló el entrenador del CCC de cara a este duelo que cerrará la primera fase. Por su parte, el Rojo recibe al equipo de nuestra ciudad con el mismo registro (2-2) y el mismo objetivo, aunque en la Zona Norte "A" se encuentra en la tercera posición por detrás del invicto Regatas de San Nicolás (4-0) y de Platense de La Plata (3-1), los dos equipos que han logrado derrotarlo hasta el momento. El elenco zarateño cuenta en su plantel con tres campanenses: los aleros Juan Martín Petrosino y Nicolás Montero y el pivot Gustavo Marafiotti, todos con pasado en el Campana Boat Club. Y es dirigido por Raúl Belcuore, quien fuera entrenador de Siderca durante varios años en las épocas de Liga B y TNA. En su última presentación, el Rojo cayó 80-76 como local ante Regatas de San Nicolás en un juego en el que tuvo a Carlos Garín Palacios (23 puntos) y Franco Marrones (16) como sus principales figuras. PROGRAMACIÓN Esta quinta fecha del Torneo Provincial de Clubes cuenta con la siguiente programación: -Zona Norte "A": Regatas de San Nicolás vs Platense de La Plata (21.30) y Colón de Chivilcoy vs Deportivo San Vicente (21.30). -Zona Norte "B": Sportivo Pilar vs Belgrano de San Nicolás (21.30), Social de Alejandro Korn vs Atenas de La Plata (21.30). -Interzonal Norte: Independiente de Zárate vs. Ciudad de Campana (21.30). -Zona Sur: Independiente de Tandil vs Costa Sud de Tres Arroyos (21.30), Racing de Olavarría vs Blanco y Negro de Coronel Suárez (21.30) y Sporting de Mar del Plata vs Pueblo Nuevo de Olavarría (sábado 20.00). Libre: Sarmiento de Coronel Suárez. POSICIONES -Zona Norte "A": 1) Regatas (4-0), 8 puntos; 2) Platense (3-1), 7 puntos; 3) Independiente (2-2), 6 puntos; 4) Deportivo San Vicente y Colón (1-3), 5 puntos. -Zona Norte "B": 1) Atenas (3-1), 7 puntos; 2) Ciudad de Campana y Belgrano (2-2), 6 puntos; 4) Social Korn y Sportivo Pilar (1-3), 5 puntos. -Zona Sur: 1) Sarmiento (4-1), 9 puntos; 2) Independiente (4-0), 8 puntos; 3) Pueblo Nuevo (3-1), 7 puntos; 4) Blanco y Negro (2-2), 6 puntos; 5) Racing (1-4), 6 puntos; 6) Costa Sud (1-3), 5 puntos; 7) Sporting MdP (0-4), 4 puntos.

