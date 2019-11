La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno







PARANÁ GUAZÚ EMBARCADO: Esta semana de embarcado por el Guazú las oferta de buen pique se dio para varias especies. En principio nadie se fue decepcionado por las capturas de bagres de mar, de tal manera que muchos con buen criterio están devolviendo al río aquellas especies que no superan el kilo o kilo y medio seleccionando las de más de dos kilos para arriba. Por otra parte se dieron algunas primeras capturas de dorados de aproximadamente los dos kilos de peso y en este caso si lamentamos la no devolución de los mismos por partes de algunos "pescadores". Las ofertas de bagres amarillos y muy lindos bagres blancos, porteñitos y las primeras boguitas que podríamos calificar para la parrilla ya están en el Guazú, también se dieron respuestas de algún manduví que tomó el ofrecimiento de lombrices en los anzuelos de fondo en aguas poco profundas. MUELLES Y COSTAS: Repuntando el pique por los muelles a según cual se elija y en esto aquellos que se encuentran cebados tienen siempre una ventaja mayor, se activó bastante el pique de bogas muchas chicas y entreveradas alguna que califica para la parrilla, con presencia y captura de alguna carpa también utilizando maza y maíz fermentado. La variada esta buena con bagres, pati y porteñitos, con el agua baja se notó mucho la presencia de marietas y palometas. PARANÁ GUAZÚ Y BARCA GRANDE: Si bien el bagre de mar sigue estando y se dan lindas capturas aflojó un poco a lo que venía semanas anteriores. Recordamos que en esta zona se lo ubica en profundidades de 14 a 15 metros sobre la costa de enfrente a la desembocadura del Barca Grande. DORADITO: Continua por el Doradito la oferta de lindos porteñitos y bagres amarillos, por la noche presencia y capturas de muy lindos pati. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA: Reiteramos que por la Botija lo mejor pasa por ejemplares de pati buscándolos de flote con boyas y brazoladas de entre el metro veinte y metro cincuenta realizando encarnes con filet de sábalos, tripero de bogas o tripa de gallina, también la utilización de trozos de anguilas funciona muy bien para esta pesca. Se comenzaron a dar lindas tarariras en sectores de juncales y algunos doradillos, la variada con bagres amarillos realizando encarnes con pulpitos de lombrices. PASAJE TALAVERA: Con buenas respuestas esta semana de bagres amarillos y blancos, algunos buenos ejemplares de pati y también aquí se dieron algunas boguitas que calificaron para la parrilla, se vieron en la semana algunas corridas de tarariras tras los cardúmenes de mojarrones que hay en la zona. También se continuó con algunas buenas respuestas de bagres de mar en los pozones, utilizando como carnada sardinas, calamar y anchoítas frescas. Mucha precaución con el fondeo en profundidades de más de 25 metros, recuerden que por ahí es rumbo de grandes buques de ultramar y areneros. CINCO BOCAS: Respuestas y capturas de lindos bagres de mar, hay que embocar el día, buena variada de piel compuesta por bagres y pati de muy lindos portes. ISLA LA PALOMA: Buen fin de semana con respecto al bagre de mar donde se consiguieron buenos portes y no menos de unas ocho a diez piezas por lancha en profundidades de más de treinta metros, donde se imponen equipos pesados para este tipo de pesca y plomadas de quinientos gramos como PARANÁ BRAVO: Si bien la bajante y los vientos siguieron complicando un poco la navegación muchos amigos y colaboradores de nuestro programa recorriendo la zona se encontraron en las cercanías del Sauce con muy buenas respuestas y capturas de bagres de mar de hasta los siete kilos de peso. En algunos casos superando las quince piezas por embarcación, las carnadas más utilizadas tentáculos de calamar, anchoítas y sardinas. La variada se presentó activa con bagres amarillos y blancos, pati, porteñitos, sumándole además la captura de alguna linda boga. Por momento el pique se corta y entran a descarnar los anzuelos marietas y palometas, ese es el momento de levantar anclas y cambiar de pesquero. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA CAMPANA- ZÁRATE: Con aguas sumamente bajas por nuestra zona por lo que pudimos comprobar de embarcado se obtuvieron algunas lindas bogas pero costó dar con ellas. Además contabilizamos respuestas y capturas de 11 especies distintas tales como: bagres amarillos, pati, bagres sapo, palometas, marietas, boguitas y porteñitos en cantidad. Una captura individual de cada una de estas especies: raya, manduví, san pedro o cabeza amarga, manduvá y sardina. Lo que marcó una jornada más que entretenida llena de piques y capturas. En nuestro programa televisivo Nº800 de esta semana te mostramos el 11º Torneo de Pesca realizado en las instalaciones del Campana Boat Club por la Superintendencia de servicios sociales de la policía de la provincia de Bs. As, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.





