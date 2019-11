La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/nov/2019 Cuál es la condición médica del villano de Batman en "Joker"?







La nueva película del archienemigo de ciudad Gótica, interpretada por Joaquin Phoenix, aborda por primera vez la enfermedad mental que padece y lo torna un personaje oscuro. Esta nueva versión del personaje que se transforma en el enemigo más emblemático de Batman, se inspira por primera vez en una enfermedad mental de la vida real. Phoenix interpreta a Arthur Fleck, un hombre que lucha con una variedad de enfermedades mentales que le impiden encontrar aceptación en una ciudad que se está hundiendo lentamente en el caos. Una de estas enfermedades hace que Fleck se ría incontrolablemente en momentos inapropiados, lo lleva a portar una tarjeta informativa que explica la condición de salud a las personas que pueden estar cerca de él durante un episodio. Estos ataques de risa incontrolables se basan en un trastorno real llamado Labilidad Emocional o síndrome pseudobulbar. Según explican expertos neurólogos en la prestigiosa Mayo Clinic, el síndrome pseudobulbar es una enfermedad que se caracteriza por episodios de risa o llanto repentinos, descontrolados y fuera de lugar, que generalmente ocurre en personas con determinadas enfermedades o lesiones neurológicas como Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Esclerosis Múltiple (EM), afecciones neurológicas como Parkinson o Alzheimer, o lesiones cerebrales traumáticas, que pueden afectar la manera en la que el cerebro controla la expresión emocional. Estos episodios pueden durar minutos a la vez y pueden causar vergüenza, aislamiento social, angustia y depresión. Según Mayo Clinic, el tratamiento para esta condición generalmente involucra antidepresivos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que pueden ayudar a reducir los episodios, pero advierten que no hay cura. Síntomas Los signos primarios de labilidad emocional son los ataques frecuentes, involuntarios e incontrolables de llanto o risa que resultan exagerados o no están conectados con el estado emocional. La risa suele transformarse en lágrimas. El grado de respuesta emocional causado por la labilidad emocional suele ser sorprendente, con un llanto o una risa que pueden durar varios minutos. Por ejemplo, uno se puede reír sin control en respuesta a un comentario medianamente gracioso. O puedes reír o llorar en situaciones que otros piensan que no son graciosas o tristes. Un personaje oscuro: En Joker, Phoenix interpreta los estallidos de Fleck cuando se enoja, avergüenza o se pone nervioso en algunas situaciones públicas. Sin embargo, el actor no está completamente convencido de que su personaje padezca este trastorno. "Nunca decidí cuál era, pero me gustó la idea de que tal vez su verdadera naturaleza estaba emergiendo que otras personas estaban tratando de suprimir", explicó Phoenix. Y agregó: "Aunque Fleck/Joker comete crímenes despreciables, mostrar lo que el personaje está experimentando psicológicamente puede permitir que el público simpatice con él". "Es difícil no simpatizar con alguien que experimentó ese nivel de trauma infantil: "Para alguien en ese estado, ¿significa que sus acciones tienen sentido o están justificadas? Obviamente no", concluyó el actor.



