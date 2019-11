La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 LGTB:

Hubo varios oradores, y cerró el acto la Diputada Provincial electa Soledad Alonso quien compartió con los presentes que su padre es gay y se comprometió a trabajar activamente por los intereses y derechos del colectivo LGTB en la ciudad. Varios cientos de vecinos de la ciudad y de la región se convocaron ayer por la tarde en la plaza Eduardo Costa para participar de la XXVIII Marcha del Orgullo y la primera en nuestra ciudad, que tuvo como principal organizadora a Jimena Benavidez, transexual campanense que milita en el Movimiento Evita. Eran alrededor de las 18 cuando, custodiado por una fuerte presencia policial, el colectivo inició la marcha al pie del Instituto 15, rodeó la plaza, bajó la Rocca y la volvió a subir a son palmas, arengas y consignas cantadas tales como "Señor, señora, no sea indiferente, matan a travestis en la cara de la gente…" Finalizada la movilización, en un escenario armado en el Patio de las Américas de la plaza Eduardo Costa, hicieron uso de la palabra Jimena Benavidez y el concejal Oscar Echegaray (Mov. Evita), integrantes locales del colectivo LGTB + como Facundo Lurbe,"Toby" y otros; y también referentes provinciales y nacionales del colectivo como Vanesa Silva, Vanesa Cufré, Anahí Pozas Ducid. El acto lo cerró la diputada provincial electa por la primera sección electoral y vecina de Campana, Soledad Alonso. "Le exigimos al estado municipal de Campana el cumplimiento de la Ley 26743 de Identidad de Género" dijo Jimena Benavidez a los presentes, y pidió por la creación de Consultorios Inclusivos, la implementación de la ley de Educación Sexual Integral en la ciudad, y la implementación del Cupo Laboral Trans entre otras cuestiones vinculadas con mejorar el acceso a derechos y mejorar la calidad de vida de una población cuya media de expectativa de vida en la Argentina es de sólo 40 años. UNA VOZ EN DIPUTADOS Sin dudas, el discurso más impactante y de tono confesional de la tarde fue el de Soledad Alonso, quien compartió públicamente que su padre es gay. "Es un momento para mí muy importante, para compartir algo mío con todas, todes y todas las que están acá presentes. Es algo para compartir que tiene que ver con mi vida y habla de lo que no se visibiliza. Lo que no se lleva a los demás, lo que no se comenta, se oculta… es donde se quitan derechos. Cuando yo tenía 15 años, mis papás se separaron. Tengo una hermana melliza y nos fuimos a vivir con mi papá. Cosa rara para principios de los años 90. Dos años después, mi papá en una cena nos contó que él estaba enamorado. Y que se había enamorado de un hombre. Le pregunté si era feliz y si se sentía amado. Y él me dijo que era feliz, sí, y que se sentía amado. Y entonces, con 17 años, le contesté que si él era feliz, yo también lo era, y que yo lo amaba a Oscar. Oscar era su pareja. Y, felizmente, después de 26 años, Oscar sigue siendo su pareja y es el padrino de mi hija. Y les quiero contar que en esta familia diversa y muy feliz que hicimos con mi mamá, mi papá, con Oscar (quien a veces se lleva mejor él con mi mamá, que mi papá con mi mamá), con mi hermana, con mi pareja Carlos Ortega, con mi hija… pudimos descubrir que lo más importante es el amor. Que tener esa piedra fundacional en una familia que te incluye, que te contiene, y que te apoye en cada decisión que uno tome es fundamental para poderse realizar en la vida", dijo Alonso quien fue ovacionada y ya sobre el final de su discurso señaló: "Creo fundamental que en este momento que me toca ser diputada provincial, decirles si quieren (y yo quiero) puedo ser también su voz en la cámara de diputados de la provincia. Quiero que me utilicen como una herramienta para poder transformar esta realidad. Quiero seguir luchando codo a codo, quiero estar en cada marcha como lo estuve toda vida desde los 18 años y quiero especialmente trabajar muy fuerte con todas, todos y todes para hacer una Campana más inclusiva, una Campana más justa, especialmente una Campana más feliz en la cual todas, todos y todes nos sintamos representados y contenidos. Esta plaza es maravillosa. De esta plaza no nos vamos a olvidar más. Porque acá estamos haciendo historia. Y esta historia va a cambiar la realidad de los que estamos acá, y de los que van a venir".

