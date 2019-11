La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 HCD:

Los ediles de Cambiemos celebraron el consenso que tuvieron las ordenanzas que implican mejoras en una de las calles del plan 104 viviendas, como así la donación de un espacio a la sociedad de fomento de Barrios Amigos para la construcción de su sede, que se vieron demoradas por "las mezquindades políticas de la oposición". Entre otros temas, en la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, los concejales del cuerpo aprobaron una treintena de proyectos, entre los que se encuentran tres de suma importancia. En este sentido, los ediles oficialistas celebraron el consenso que tuvo una ordenanza impulsada por el Departamento Ejecutivo que implica el perfilado y la apertura de la avenida Recúpero del plan 104 viviendas. Asimismo, remarcaron la aprobación de un proyecto que establece la donación de un espacio físico a la sociedad de fomento de Barrios Amigos, donde construirán su propia sede y un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). "Ambos proyectos tendrían que haberse aprobado hace un tiempo atrás, pero por las mezquindades políticas de la oposición ya que no querían que el intendente Sebastián Abella se vea beneficiado previo a las elecciones con estas propuestas", aseguró la concejal Romina Buzzini. Siguiendo con esta línea, manifestó que "durante todo el año le impidieron al jefe comunal que tenga las herramientas necesarias para que la ciudad siga creciendo". "Por estas mismas lamentables actitudes –añadió- hay proyectos políticos que aun no podemos sacar adelante del HCD, como el cambio de zonificación de la Compañía de Fósforos, el enrase de edificios y el Parque Industrial Los Libertadores". Sobre este último sostuvo que "son muy hipócritas, porque en plena campaña fue usado políticamente por Romano y Magario, cuando en el HCD el bloque kirchnerista frena su desarrollo, pasándolo al archivo el año pasado y este año dejándolo durmiendo en las cajas de las comisiones". Por último, el concejal Carlos Cazador, se mostró sorprendido por la ausencia de su par de otra banca, Soledad Calle, ya que fue "una muestra clara que no quería escuchar la realidad sobre lo sucedido en las elecciones del pasado 27 de octubre y todo este año", al igual que el presidente del bloque de la UV que se retiró mientras el edil manifestó su postura en el recinto.

