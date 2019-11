La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 Primera D:

CLAYPOLE NO PUDO LLEGAR A LA CIMA Ayer, en el inicio de la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Claypole igualó 1-1 como local frente a Defensores de Cambaceres y no pudo pegar el salto a lo más alto de la tabla de posiciones. Con este resultado, el Tambero llegó a 18 puntos y quedó a uno del líder Liniers (19), que el lunes cerrará la programación de esta jornada. Por su parte, el Rojo de Ensenada sigue con su irregular campaña y, ahora, se ubica en el 6º puesto con 12 puntos. Esta novena fecha del Apertura de la Primera D continuará hoy con tres partidos: desde las 12.00 jugarán Lugano vs Puerto Nuevo, mientras que a partir de las 15.30 horas lo harán Argentino de Rosario vs Yupanqui y Sportivo Barracas vs Centro Español. Mañana domingo, Central Ballester recibirá a Deportivo Paraguayo desde las 11.00, mientras que el lunes se cerrará la fecha con Muñiz vs Atlas y Liniers vs Juventud Unida (ambos a las 15.30).

El Auriazul llega a este encuentro en una racha de cuatro juegos sin derrotas, pero con dos empates en sus últimas dos presentaciones. Y necesita sumar de a tres para escalar en la tabla. El partido comienza a las 12.00. Por la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo estará visitando este mediodía a Atlético Lugano en un partido que comenzará a las 12.00 horas y será dirigido por Felipe Viola. El Auriazul llega a este encuentro luego del empate 1-1 como local frente a Central Ballester, en un cotejo que tuvo que remontar jugando más de 60 minutos con un hombre menos por la expulsión de Brian Fassone. "En esta semana hablamos del partido y, por sobre todas las cosas, felicité a los jugadores por el esfuerzo que hicieron, porque se brindaron al cien por ciento y dejaron todo", señaló el DT Martín Correa, quien igualmente comentó que se dialogaron y se trabajaron algunas desatenciones ocurridas durante el juego. Con ese empate, el Portuario llegó a cuatro partidos sin derrotas, en una racha de una victoria y tres igualdades. Pero más allá de esta serie positiva, las intenciones en el barrio Don Francisco son volver al triunfo para tratar de ganar lugares en la tabla y arrimarse al lote de equipos que pelea arriba. Y en busca de ese objetivo, el entrenador no podrá contar con Fassone (recibió tres fechas de suspensión por la roja que vio ante Central Ballester) ni tampoco con Santiago Palacio, quien sigue trabajando en la recuperación del desgarro que sufrió en la semana previa a recibir al Canalla. En tanto, Agustín Campana trabajó diferenciado en la semana y está en duda para este compromiso por el traumatismo que sufrió en el tobillo y que lo obligó a salir en el duelo contra Ballester. Si el talentoso mediocampista no está en condiciones, su lugar podría ser ocupado por Ezequiel Ramón, quien jugaría volcado sobre la izquierda. Mientras que el reemplazante de Fassone será Rodrigo Fleitas, por lo que Orlando Sosa seguirá siendo la alternativa goleadora desde el banco de suplentes. Entonces, la probable formación de Puerto Nuevo para enfrentar este mediodía a Lugano como visitante es: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Emanuel Russo, Kevin Redondo, Nicolás Colombano, Campana o Ramón; Mariano Filiosi y Brian Fassone. Por su parte, el Naranja llega a este compromiso después de cortar una racha de cuatro encuentros sin derrotas (dos victorias y dos empates sin recibir goles) al perder 2-0 como visitante frente a Yupanqui el último martes. Así, actualmente, al igual que Puerto Nuevo, cuenta con 9 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y tres derrotas en ocho presentaciones. "Pude ver el partido que jugó con Yupanqui el martes. Es un equipo compacto, que tiene un jugador distinto como Martín Ruiz al que no hay que darle tiros libres en zonas peligrosas. Tienen un buen volante central (Axel Romero) y un delantero de cuidado como Matías Basualdo. Pero nosotros también tenemos nuestras armas para salir a atacarlos", explicó Correa sobre Lugano. Del otro lado, Facundo Género, arquero del Naranja que ante Yupanqui vio cortarse su invicto de 411 minutos sin recibir goles desde su debut (llegó desde Estudiantes de Buenos Aires), se refirió al duelo con el equipo de nuestra ciudad: "Va a ser un lindo partido ante un rival duro. Puerto Nuevo viene de empatar y sabemos que van a venir a nuestra cancha a querer sumar. Tenemos que hacer nuestro juego y hacer borrón y cuenta nueva después del partido con Yupanqui", señaló el guardameta de 21 años en diálogo con SoloAscenso. Si el técnico Pablo Viedma repite la misma formación que ante el Trapero, Lugano formaría hoy con Facundo Género; Ignacio Sallaberry, Gonzalo Paz, Mateo Zarasua, Santiago Guzmán; Nicolás Acuña, Axel Romero, Martín Ruiz, Rubén Domínguez; Matías Basualdo y Maximiliano Sayago.

AGUSTÍN CAMPANA SUFRIÓ UN TRAUMATISMO EN SU TOBILLO ANTE CENTRAL BALLESTER Y TRABAJÓ DIFERENCIADO DE CARA AL DUELO CON LUGANO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 46. En 45 partidos, Puerto Nuevo logró 20 victorias, Lugano ganó 17 veces y empataron en 8 oportunidades. El Auriazul marcó 69 goles, mientras que el Naranja señaló 54. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 22 partidos, Puerto ganó 11 (42 goles) y Lugano venció en 7 ocasiones (22 goles). Empataron 4 veces. COMO LOCAL LUGANO. En 23 encuentros, Lugano ganó 10 veces (32 goles) y Puerto se impuso en 9 oportunidades (27 goles). Empataron 4 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El sábado 2 de marzo de 2019, por la 20ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Lautaro Cuenos. APOSTILLAS: Dos partidos sin caídas acumula Puerto Nuevo frente a Lugano, con 2 victorias consecutivas. La última derrota se produjo el miércoles 14 de marzo de 2018, por la 22ª fecha del Campeonato 2017/18 de Primera D. Fue en Campana, donde el Naranja ganó por 3 a 2 con goles de Gabriel Pretti (2) y Martín Ruiz. Orlando Sosa, de penal, y Alex Curto marcaron los tantos Portuarios. MÁXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Roque Cabezas (5), Matías Greco (4), Malaszuk (3), Martín Canale (3), Cordone (2), Antonio Lorenzo Sodero (2), Alberto Fillopski (2), Esteban Leyes (2), Alejandro Pérez (2), Marcelo Pasquet (2), Coronel (2), Julio Navarro (2), Gastón Noir (2) y Orlando Sosa (2). MÁXIMOS GOLEADORES LUGANO: Gabriel Rodríguez (7), Leonel Videla (3), Adrián Lobótrico (3) y Matías Basualdo (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO:LA VICTORIA VISITANTE DE 2016 El domingo 13 de marzo, por la 3ª fecha del Torneo de Transición 2016 de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-1 sobre Lugano en cancha de Colegiales. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: ATLÉTICO LUGANO (1): Víctor Bovero; Cristian López, Emanuel Silva, Hugo Grimaldi, Ramiro Ledo; Luciano Nigro, Miguel Almada, Elías Fernández, Alan Castillo; Lucas Torres y Eduardo Labria. DT: Diego Saucedo. SUPLENTES: Rodolfo De Rosa, Bruno Lara, Jeremías Retamozo, Matías De León, Emiliano Insfrán, Facundo Heredia y Yoel León. PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Diego Santoro, Raúl Colombo, Alejandro Murtari; Gustavo Roldán, Franco Buscaglia, Michel Bustamante, Juan Ignacio Peloso; Sebastián Ferrario y Gabriel Toloza. DT: Juan Báez-Norberto Silvero. SUPLENTES: Nicolás Ronsoni, Cristian Rivero, Franco Piemonte, Fernando González, Maximiliano Díaz, Daniel Bellone y Kevin Caminero. GOLES: PT 28m Sebastián Ferrario (PN). ST 13m Gabriel Toloza (PN) y 21m Alan Castillo (AL). CAMBIOS: ST Heredia x Fernánedez (AL), 9m León x Nigro (AL), 23m Piemonte x Roldán (PN), 31m Insfrán x López (AL), 35m Díaz x Ferrario (PN) y 40m Bellone x Toloza (PN). AMONESTADOS: Berro, Santoro, Buscaglia y Bustamante (PN). EXPULSADO: PT 16m Alejandro Murtari (PN). CANCHA: Colegiales (local Lugano). ARBITRO: Diego Molinelli.

