ENTRENADORES CRUZADOS Bovaglio y Otta serán hoy rivales de clubes que los tienen como ídolos. En el encuentro de esta tarde se dará una curiosidad: la historia de Lucas Bovaglio, hoy DT de Villa Dálmine, está fuertemente ligada a Atlético Rafaela; y la historia de Walter Nicolás Otta, hoy DT de La Crema, está fuertemente ligada al Violeta. Los antecedentes de "Nico" son conocidos en Campana: llegó desde Córdoba cuando todavía era juvenil y aquí se convirtió en profesional. Debutó en el Nacional B en aquellos primeros años de la década de 1990 y, posteriormente, fue campeón como jugador y también como entrenador en Villa Dálmine. Totalmente identificado con el club, es ídolo indiscutible. Sin embargo, la situación de hoy no le será nueva: ya ha enfrentado al Violeta como DT en sus pasos por Acassuso, Unión de Mar del Plata y Deportivo Morón. En cambio, para Bovaglio será la primera vez que esté frente a Atlético Rafaela. "Será especial para mí, por lo que significa Atlético y por lo que representa en mi vida, a nivel profesional y a nivel sentimiento", contó en declaraciones a Palo & Gol. El actual DT de Villa Dálmine se formó en La Crema desde las categorías infantiles hasta debutar en Primera el 18 de mayo de 1997. Finalmente, 13 de sus temporadas como profesional las vivió en Atlético, donde disputó 277 partidos, marcó 17 goles y logró ascender dos veces a Primera División. Tras su retiro, dirigió a la Reserva de Talleres de Córdoba y luego asumió como entrenador en Rafaela para la temporada 2017/18 del Nacional B, en lo que fue su última gestión antes de tomar las riendas de Villa Dálmine en la actual campaña. También su ayudante de campo tiene una importante trayectoria en Atlético: Fernando "Nano" Clementz es rafaelino también, disputó más de 150 partidos en La Crema y marcó 16 goles. Uno de ellos, justamente, a Villa Dálmine, en abril de 1992. El Violeta buscará aprovechar el envión anímico que le significó su victoria en Quilmes para tratar de afianzarse en el lote de arriba de la Zona 1. El partido se disputará desde las 15.30 en Mitre y Puccini. Finalmente, Picazzo será baja y su lugar lo ocuparía Veliez. "Siento que el equipo se puso de pie, pero considero que necesitamos otro resultado positivo para despegar". Con esas palabras, a la salida de la zona de vestuarios del estadio Centenario, el entrenador Lucas Bovaglio daba cuenta de la importancia del triunfo sobre Quilmes y, al mismo tiempo, comenzaba a dimensionar también el encuentro que Villa Dálmine estará afrontando hoy ante Atlético Rafaela. Será por la 12ª fecha de la Zona 1 de la Primera Nacional, desde las 15.30 horas, en el estadio de Mitre y Puccini y con arbitraje de Lucas Novelli (repite en Campana este semestre después del 3-0 ante Deportivo Riestra de septiembre pasado). Haber cortado la racha adversa como visitante y recuperarse de cuatro juegos sin triunfos fue clave para el Violeta. Sobre todo, desde lo anímico. Y tratando de aprovechar ese envión, buscará esta tarde esa victoria que le permita "despegar" y que lo consolide en el lote de arriba de la Zona 1, pensando en la clasificación a la Copa Argentina 2020 (acceden los siete mejores de la primera rueda). La actualidad del equipo de nuestra ciudad es positiva por el éxito conseguido ante Quilmes, aunque Bovaglio viene sufriendo dificultades para armar el ataque de su formación. Es que, desde que decidió pasar a un esquema 4-3-1-2, se le fueron cayendo opciones: Marcos Arturia ya venía complicado por una cirugía por un absceso; Catriel Sánchez sufrió un esguince de rodilla en el amistoso ante Acassuso; y Alan Picazzo, de gran presentación ante el Cervecero como titular, sufrió un desgarro en el segundo tiempo y quedó marginado. Así, el DT cuenta solamente con Germán Lesman y Álvaro Veliez como puntas. Y serían justamente los elegidos hoy para conformar la dupla de ataque, teniendo en cuenta que finalmente concentró a Arturia, quien ocuparía un lugar entre los suplentes, aunque todavía no esté al cien por ciento (el ex Talleres lleva cuatro semanas sin competencia). En cuanto al resto de la formación del Violeta para esta tarde, la única duda pasa por el volante por derecha: ante Quilmes jugó Lucas Cuevas en reemplazo de Nicolás Del Priore, quien ya cumplió su sanción por acumulación de amarillas y estará nuevamente a disposición. Entonces, la probable alineación para enfrentar hoy a Atlético Rafaela sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Cuevas o Del Priore, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Brian Orosco; Germán Lesman y Álvaro Veliez. La nómina de convocados para el partido se completa con Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Fabricio Brener, David Gallardo y Marcos Arturia. Por su parte, La Crema llegará a Campana con un ídolo Violeta en el banco: Walter Nicolás Otta (ver aparte). Y también después de haber conseguido un importante triunfo 3-1 como local sobre Almagro. De hecho, luego de un arranque con dudas, Atlético está atravesando un buen momento en el campeonato: ganó cuatro de los últimos siete encuentros y logró trepar hasta el 5º puesto, quedando 2 puntos por delante de Villa Dálmine (16 contra 14). En sus filas, además de "Nico", hay otro ídolo Violeta como Renso Pérez. Y también el goleador que tuvo el equipo de nuestra ciudad la pasada temporada: Ijiel Protti. "Es un equipo que se armó bien, para pelear el ascenso", reconoció Bovaglio respecto a los nombres propios del rival. Para este duelo, Otta no podrá contar con Franco Racca (cinco amarillas) y fomaría con Nereo Fernández; Enzo Copetti, Alexis Niz, Stefano Brundo, Ignacio Liporace; Alan Blondel, Reinaldo Alderete, Renso Pérez, Junior Mendieta; Leonardo Acosta y Denis Stracqualursi. La nómina de convocados por el cordobés se completa con Nahuel Pezzini, Sergio Rodríguez, Facundo Britos, Mauro Marconato, Joaquín Quinteros, Ijiel Protti y Alan Bonansea.

EL VIOLETA LLEGA A ESTE COMPROMISO LUEGO DE LA GRAN VICTORIA CONSEGUIDA EN EL ESTADIO CENTENARIO. EL HISTORIAL Volverán a jugar en Campana después de 26 años En las últimas temporadas, Villa Dálmine fue visitante ante La Crema, por lo que no se enfrentan en Mitre y Puccini desde febrero de 1993. Por Gustavo Belsue. El historial entre Villa Dálmine y Atlético Rafaela cuenta con 10 partidos hasta el momento y el dato más sobresaliente, además de la paridad en cuanto a resultados (tres victorias por lado), es que no se enfrentan en Campana desde febrero de 1993, cuando igualaron 1-1. El resumen del historial entre ambos conjuntos, de cara al duelo de esta tarde, es el siguiente: ENCUENTRO Nº 11. En 10 partidos, Villa Dálmine obtuvo 3 victorias y Rafaela se impuso en otras 3 ocasiones. Y empataron 4 veces. Villa Dálmine convirtió 6 goles, mientras que el conjunto santafesino marcó 10. EN CAMPANA. Jugaron 4 partidos, Villa Dálmine ganó 2 (4 goles) y Atlético Rafaela ganó 1 (3 goles). Empataron un encuentro. EN RAFAELA. Jugaron 6 encuentros, Atlético ganó 2 (7 goles), Villa Dálmine se impuso una vez (2 goles) y empataron 3 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado 1º de febrero de 2019, por la 14ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Martín Comachi. EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. El sábado 13 de febrero de 1993, por la 23ª fecha del Nacional B 1992/93, igualaron 1-1. Gustavo Romanello marcó para el Violeta, mientras que Horacio Puchetta anotó la igualdad para La Crema. APOSTILLAS: En su última visita a Rafaela, en febrero pasado, Villa Dálmine le puso fin a una racha de 6 partidos sin victorias ante La Crema con 3 derrotas y 3 empates. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (6): Daniel Alejandro Robina (1), Germán Gabriel Del Pino (1), Rubén Oscar Benítez (1), Alberto Horacio Rodríguez (1), Gustavo Luis Romanello (1) y Martín Comachi (1). GOLEADORES DE AT. RAFAELA (10): Víctor Gabriel Grillo (1), Ariel Gustavo Levrino (1), Fernando Rubén Clementz (1), Claudio Javier Nigretti (1), Gabriel Pierino Pedrazzi (1), Daniel Fabián Dalmasso (1), Horacio Rafael Puchetta (1), Mauro Albertengo (1), Diego Meza (1) y José Alberto Céliz, en contra (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL El sábado 17 de noviembre de 1990, por la 16ª fecha del Nacional B 1990/91, Villa Dálmine venció 1-0 a La Crema con gol de Germán Del Pino. La síntesis de ese partido fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (1): Daniel Eduardo Gazzaniga; José Alberto Céliz, Oscar Ernesto Barrios, Fabián Horacio Anselmo y Germán Gabriel Del Pino; Aníbal Daniel Elías Bustos, Javier Edgardo López Báez, Gustavo José Pitasi y Antonio Fernando Labonia; Ariel Raúl Medri (Carlos Alberto Pereyra) y Víctor Hugo Meriggi. DT: Alejandro Estanislao Semenewicz. SUPLENTES: Adrián Fernando Palacios, Rubén Oscar Benítez, Alberto Sergio Arena y Claudio Abel Roselli. ATLÉTICO RAFAELA (0): Jorge Luis Ferrero; Pascual Julián Alastuey, Ariel Gustavo Levrino, Hugo Daniel Querini y Daniel Fabián Dalmasso; Jorge Raúl Cabrera, Gustavo Julio Alfaro y Marcelo Miguel López; Pablo Marcelo Alderete (Marcelo Rodolfo Riberi), Horacio Rafael Puchetta y Víctor Gabriel Grillo (Fernando Riberi). DT: Horacio Carlos Bongiovanni. SUPLENTES: Ricardo Carlos Marino, Roque Pascual Córdoba y Fabián Giordano. GOL: ST 30m Del Pino (VD). EXPULSADOS: ST 12m Alastuey (AR) por juego brusco; 35m Daniel Bustos (VD) por agresión a un rival. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Emilio Misic.

EN FEBRERO DE ESTE AÑO, CON GOL DE MARTÍN COMACHI, VILLA DALMINE LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA EN RAFAELA Y CORTÓ UNA RACHA DE SEIS PARTIDOS SIN TRIUNFOS ANTE LA CREMA







