La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 Breves: Noticias de Actualidad







SEMANA A LA BAJA El dólar oficial cotizó a $63,05 para la venta y acumuló a lo largo de la semana una baja de 30 centavos, en un mercado prácticamente paralizado y en el que el Banco Central aprovechó para comprar divisas y robustecer las reservas en 228 millones de dólares. Las reservas subieron de US$ 43.108 millones del jueves a los US$ 43.336 millones de este viernes. Las restricciones cambiarias aplicadas tras las elecciones generales por el Gobierno de Mauricio Macri plancharon la plaza financiera local y las únicas protagonistas fueron las entidades oficiales. AUMENTO PARA JUBILADOS El Gobierno oficializó que las jubilaciones aumentarán 8,74% a partir de diciembre, con lo cual el haber mínimo se ubicará en 14.067,93 pesos. El incremento se formalizó por medio de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, publicada este viernes en el Boletín Oficial. "Determínese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a diciembre de 2019, es de 8,74%", según el texto oficial. ENDEUDADOS La deuda pública bruta de la Argentina terminará el año por encima de los 337.267 millones de dólares tras haber crecido un 40,1% a lo largo del gobierno de Mauricio Macri. Se trata de un aumento en términos absolutos de 96.602 millones de dólares dado que si bien la administración Macri emitió por encima de ello, parte del dinero fue utilizado para repagar deuda emitida con anterioridad, una parte para cubrir el déficit fiscal heredado del kirchnerismo y otra parte para darle salida a los capitales que querían irse de la Argentina. Según datos del ministerio de Hacienda de la Nación, la deuda pública bruta era de 192.294 millones de dólares en 2004; cayó a 154.270 en 2005; y desde entonces comenzó una escalada hasta más que duplicarse aquel stock en la actualidad. TINELLI vs AGUER El conductor televisivo, Marcelo Tinelli, le respondió a Monseñor Héctor Aguer, quien en una columna publicada en un medio religioso apuntó contra la comunidad LGBT , y lo criticó junto a Ángel de Brito, sin nombrarlos directamente. "De los curas pedófilos no dijo nada??? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición", replicó el conductor de Showmatch. Aguer se había referido al vicepresidente de San Lorenzo como un "engendro". ELECCIONES "VICIADAS" La auditoría oficial encargada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó que no puede "dar fe del resultado electoral" ya que todo el proceso estuvo "viciado de nulidad" por la cantidad de irregularidades documentadas. "Una vez informados de todas las vulnerabilidades críticas que encontramos en el TREP, y pese al esfuerzo de Neotec por remediarlas, justo antes de las elecciones en reunión de sala plena, cumplimos con advertir que el software era inseguro, pero con parte de las vulnerabilidades críticas subsanadas, era un riesgo que debían valorar si aceptarlo o no para llevar las elecciones", expresó. El resultado final de las elecciones dio como vencedor al candidato del MAS y actual presidente Evo Morales con 47.08% frente al 36.51% de Carlos Mesa, de CC. Esa diferencia de más 10 puntos lo da ganador en primera vuelta, sin necesidad de ir a un balotaje.



