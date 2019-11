La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 Opinión:

Fin de la fiesta

Por Olga García













Olga García

La novela importante del S.XX, "Fin de la fiesta" de Beatriz Guido, anunciaba la llegada del peronismo a la política argentina como alternativa importante. Pasado el tiempo la autora se convirtió en opositora de ese sector. Arturo Jauretche tiene una mirada crítica sobre ella en su obra "El medio pelo en la sociedad argentina" ya que sin pertenecer a las clases altas vivía integrada a la posición crítica enfrentada al peronismo. El clima político que vivimos trata de revivir esa mirada de víctimas inocentes desplazadas del poder. No se hacen cargo del destrozo que causaron en la economía nacional y que provocó ese rechazo popular que reviviendo la tradición argentina llamarían la barbarie de las masas. Macri trata de permanecer en la conducción de la oposición, se le hace difícil por su trayectoria desastrosa, lo intentan también Vidal, a pesar de su profunda derrota y Rodríguez Larreta que triunfó en Capital. La gestión del gobierno que finaliza no tiene nada positivo para promocionarla, deja una trágica situación. Sus aliados radicales buscan diferenciarse construyendo su propio camino electoral. Para el nuevo gobierno nacional el desafío más urgente es sin duda mejorar el nivel de vida de los argentinos, sobre todo los más humildes. Se necesita el crecimiento económico nacional que genere más empleo, esfuerzo de la producción aun la agrícola o la de pequeña industria. Mirando hacia el resto de Latinoamérica, donde en varios países los pueblos han debido rebelarse ante medidas de gobierno que destruyen el nivel de vida de sus ciudadanos nuestras elecciones nos brindan el derecho democrático de decidir qué camino deseamos desarrollar. Aún Bolivia, con claro triunfo de Evo Morales, sufre intento de golpe de estado. Ecuador vivió el profundo rechazo de sus pueblos originarios a un abuso económico que intentó imponer su gobierno y sufre represión. Brasil lucha por la liberación de Lula. En Chile se está padeciendo violenta represión y hasta abusos sexuales en medio de una protesta generalizada en sus calles. Es una nación que no fue desmilitarizada aunque lleva 29 años de democracia después de una dictadura violenta que asesinó al Presidente Salvador Allende. Nuestro país será, en este continente atravesado por severos conflictos de la democracia, un espacio que defiende profundamente su esencia.

Opinión:

Fin de la fiesta

Por Olga García

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: