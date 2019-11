Aprender a vivir

Existen en la superación y en la búsqueda un grado de sufrimiento en el camino mientras vamos cometiendo errores. Hay momentos de magia, de misterio y de azar. La felicidad se debate en instantes y nosotros queremos que se perpetúe algo que es efímero. La vida no es fácil, los tiempos cambian en forma acelerada. Las decisiones que tomamos nos conducen a situaciones que debemos afrontar, la sabiduría llega tarde y las experiencias son intransferibles. El arrepentimiento no sirve y hay que buscar estrategias para evitar los conflictos, por ende es lógico hacernos amigos de la realidad. La solución para lograr la sanidad consiste en desintoxicarse de pensamientos tóxicos arraigados, tomar distancia y tener Fe. Mirar atrás y merodear en los vestigios solo nos limita en las heridas, de esa manera el pasado transcurre en el presente donde naufragaron sueños, ilusiones y quedaron cicatrices. Aceptar la verdad es el único camino posible, el orgullo herido nos pone un velo para que triunfe el rencor, entonces comprobamos que del amor al odio hay un solo paso y no debe ser así.

El amor debe evolucionar en su concepto y en sus formas idealistas y hedonistas, si comprendiéramos esto sufriríamos menos las embestidas de las decepciones y el duelo se transitaría como un proceso que deja enseñanzas para fortalecernos sin dejarnos instalados en el dolor. Como humanos, todos fallamos, vivimos muchas veces sin saber que queremos, sin propósitos, somos de tropiezo pero también podemos ser el faro en la tempestad de alguien. Solo serás amado el día que puedas mostrarte débil sin que el otro aproveche para mostrar su fuerza. Los corazones rotos se curan, los corazones blindados terminan convertidos en piedra. El problema es que la gente no sabe estar sola, no disfruta de estar consigo misma y viven con una prisa insaciable y desesperada para encontrar el amor. La soledad es peligrosa y adictiva, te resguarda y te hace más racional, tiene sus beneficios y es la máxima expresión de la libertad. Hay que destruir el mito de la "soledad dañina" ligada a la tristeza, a la melancolía y al abandono. Podes estar con alguien y sentirte solo, mejor es estar solos que mal acompañados, la soledad te permite crear un espacio de autoconocimiento para examinarnos, mejorar y no repetir los mismos errores.

La soledad refleja el precio que se paga por ser uno mismo cuando mantenemos firmes nuestras convicciones y valores incompatibles con la hipocresía que se elige vivir en la sociedad. Somos vulnerables y pueden quedar en evidencia nuestras debilidades pero cultivar el amor propio es la fiel muestra de una autoestima sana. El peor y más denigrante sentimiento que se le puede tener a alguien es lástima, en el rol de víctimas no hay crecimiento ni madurez. Dicen que para escribir es indispensable sufrir pero no es el único método, la inspiración es infinita con un universo de matices. Quien siembra verdad cosecha confianza, belleza sin inteligencia es sólo decoración, la verdadera amistad es un tesoro valioso que duplica las alegrías y divide las angustias. La inestabilidad emocional deteriora todos los vínculos, nos volvemos renegados, echamos en cara lo que hacemos (pero nos olvidamos que nos han ayudado). Nadie cede ni quiere limar asperezas, nos cuesta perdonarnos, cada familia es un mundo, indiferencia y desinterés prevalecen, inevitablemente repetimos la historia ¿qué legado dejaremos en nuestro paso por este mundo?

¿Se pueden sostener pensamientos que van en contra natura? Cuando mueren los apegos nace la libertad emocional pero si logramos superarnos no deberíamos creernos superiores a los demás. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es minimizar ni reconciliarse. Perdonar es un proceso personal sin esperar nada del otro para no quedarnos estancados en el pasado. Perdonar es avanzar y no dejar que lo malo del pasado nos afecte en el presente. Perdonar es renunciar al derecho de venganza, es soltar a un prisionero y darse cuenta que el cautivo era uno mismo. La fé te acompaña cuando la razón te abandona, no hay peor nostalgia que añorar lo que nunca jamás existió. El amor no es proyectar en el otro lo que yo necesito que sea para mi tranquilidad. Mientras más uno juzga menos ama. Cuando ya no te quieran lo sabrás aunque no te lo digan, lo sentirás desde lo más profundo de tu ser porque la indiferencia jamás pasa desapercibida. Es difícil que alguien te rompa el corazón, generalmente somos culpables nosotros mientras tratamos de meterlo a la fuerza en donde sabemos que no cabe.

Hay dos tipos de silencios, los que callan, porque no sienten nada y los que no dicen nada porque lo sienten todo. Cada palabra tiene consecuencia, cada silencio también. Hay que elegir la cura en lugar de la anestesia agradeciendo que haya ausencias que representan en nuestras vidas verdaderos triunfos. Detrás del ego y de la vanidad que manifiestan subyace en ellos: incapacidad de amar, reincidencia en fracasos afectivos, círculos viciosos, apariencias y dificultades para establecer una relación de pareja sana. Estas personas están condicionadas por prejuicios, narcisismo, histeria y materialismo es por eso que no pueden garantizarle a nadie amor genuino y transparente (hacen terapia pero no cambian). Envueltos en sus contradicciones siembran incertidumbres nocivas, pregonan un discurso liberal pero son cobardes y conservadores "tristes personas de la posmodernidad". Cabe recordar que no se puede construir la felicidad con base en los escombros de otros. Amate y nunca más vuelvas al mismo lugar que te hizo sentir una persona insegura, triste, molesta, mal amada, créeme ahí no perteneces. A mucha gente le quedó grande el lugar que le dimos. La atención es el detalle más hermoso, date la oportunidad de algo nuevo, de no regresar a viejos sitios y de que llegue algo mejor. Así es el ser humano se pelea con los vivos y regala flores a los muertos no tiene tiempo para visitar a un vivo, pero se queda un día entero en un velorio. No llama, no abraza pero se termina lamentando ante un muerto cuando ya es tarde. Las mentiras no son errores, son decisiones con intenciones, muchos para salir ilesos de sus bajezas recurren a la manipulación y a la calumnia, pero todo cae por su propio peso y la verdad sale a la luz siempre. Pantallas y caretas, es el mundo de hoy ostentando lo que se tiene a costa de otros, tuvieron suerte pero las vendas se caen y la cuerda se corta. Se creen una belleza que no tienen, almas oscuras que sólo buscan el reconocimiento social. El artilugio es la persuasión y la doble moral, se olviden que "La integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando". Otros no se dan cuenta que la violencia psicológica que practican los enferma y autodestruye a ellos mismos, pagando bien por mal se abren las puertas de las bendiciones y podes transformar tu dolor en un don para ayudar a otros. La lealtad no es recíproca vas a ayudar a la gente y no lo van a valorar, no los vas a conformar nunca.

No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Siempre hay un mañana y nuevas oportunidades. Mario Benedetti nos dejó una sabia reflexión ¿Por qué debería estar triste?, he perdido gente que no me amaba, pero ellos perdieron a alguien que los amaba.