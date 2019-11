Efemérides del día de la fecha: 9 de Noviembre

P U B L I C



DÍA DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE Instituido en el año 2004 a través de la Ley 25.936, en este día se conmemora la primera transfusión de sangre realizada en el país y se pretende promover la donación de sangre como práctica habitual, solidaria, voluntaria y anónima. En nuestro país sólo el 35% de las donaciones son voluntarias, algo desfavorable por necesitarse aproximadamente 5000 donaciones diarias para salvar vidas; las personas que pueden donar tienen que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener buena salud. Preocupado por las incontenibles hemorragias que sufría un pariente hemofílico cuya enfermedad era imposible de controlar por los rudimentarios métodos para realizar transfusiones de sangre, en ese entonces se realizaban de dador a paciente directamente, el médico Luis Agote empezó a investigar métodos que evitaran la coagulación de la sangre y que permitieran conservarla. Acompañado por el laboratorista Lucio Imaz Apphatie inició su investigación con recipientes especiales y exponiendo la sangre a distintas temperaturas, ambos experimentos fallaron pues al entrar la sangre en contacto con el aire se coagulaba; sabiendo que el citrato neutro de sodio impedía la coagulación de las proteínas del huevo, Agote decidió probarlo en la sangre guardando 100 mililitros de la misma en su caja fuerte, luego de 15 días comprobó asombrado que se mantuvo líquida. Aquel día del año 1914, en el Hospital Rawson se realizó con éxito la transfusión de sangre a un paciente con tuberculosis. Al respecto, Agote dijo: "el resultado fue tan favorable que se tuvo, desde ese instante, la firme convicción de que el problema estaba resuelto". CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN La derrota de Alemania, Italia y Japón a manos de las tropas estadounidenses, inglesas y soviéticas había finalizado una de las peores catástrofes humanitarias de la historia: la Segunda Guerra Mundial. En una Alemania desolada y hundida en la miseria, los Aliados cumplieron lo acordado en la Conferencia de Yalta y ocuparon sus respectivos territorios; así, el país europeo quedó dividido en 4 partes correspondiéndole el occidente a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y el oriente a la Unión Soviética. La anhelada paz había llegado para recrudecerse poco a poco por los choques entre los americanos y soviéticos que con sus acciones sumergieron al mundo en un estado de tensión y terror ante el posible inicio de una nueva guerra. En el año 1949, los territorios occidentales se unieron y conformaron la República Federal Alemana, unos meses después, la respuesta de la Unión Soviética llegó con la fundación de la República Democrática Alemana. Dos mundos totalmente opuestos empezaron a convivir: Berlín Occidental, ayudado por el Plan Marshall, se estaba reconstruyendo rápidamente con una economía floreciente que contrastaba con la agonizante de Berlín Oriental; las mejores condiciones de vida de occidente no tardaron en hacerse evidentes para los berlineses orientales que decidieron migrar hacia allí. Esto afectó profundamente a la República Democrática por tratarse de migrantes jóvenes y altamente capacitados por lo que para evitar que este éxodo continuara erigieron un improvisado muro con alambres y postes de concreto custodiados por soldados armados. Apenas unos días después de esto, la "barrera de protección antifascista", comenzó a construirse separando a Berlín con una extensa y gruesa mole de hormigón poblada por soldados con la orden de disparar a los que quisieran atravesarlo. Sin embargo, esto no desalentó a los migrantes que, a veces con éxito lograban su cometido, y otras tantas terminaban muertos por la crueldad de las fuerzas orientales y la pasividad de las occidentales que no intervenían para ayudar a los heridos. Finalmente, las múltiples protestas demandando la apertura, elecciones democráticas y libertad de movimiento junto a la presión internacional de Hungría, Austria y Checoslovaquia provocó que en el año 1989, 28 años después de la construcción del muro, éste se abriera y fuera colapsado por miles de personas que se reencontraron con familiares y amigos. SE ESTRENA "CHUCKY: EL MUÑECO DIABÓLICO" Un día como hoy en el año 1988, se estrenaba en los cines la película que sembró terror en los niños de los años 80´y 90´: "Chucky: el muñeco diabólico." Dirigida por Tom Holland y creada por el guionista "Don" Mancini, "Chucky" estaba inspirado en los muñecos "My Buddy" de Hasbro y Cabbage Patch; hijo de un publicista, Mancini estaba al tanto de las estrategias utilizadas para vender productos por lo que decidió utilizar sus conocimientos para dar vida a esta historia de terror: "mi padre había trabajado en publicidad y marketing así que yo crecí rodeado de eso y estaba interesado en escribir algo acerca de cómo la publicidad afecta a los niños como tesis para la Universidad pero al mismo tiempo quería escribir un film. Y con todo el auge de los Cabbage Patch que había en ese tiempo, escribí el guion de Chucky y maté dos pájaros de un tiro." En nuestro país se estrenó el 17 de noviembre del mismo año.





