Nombre real: Fontana Piero Bruno Hugo. Cantor, compositor, actor y director de cine. 30 de noviembre 1912 - 13 agosto de 1989, lugar de nacimiento, Buenos Aires, Argentina Nació en el porteñísimo barrio de Flores en la capital federal y ya muy jovencito comenzó en la radiofonía argentina como locutor primero alternando esta actividad con la de cantor, que ya tenía en el alma y que se nutriría, acrecentaría y afirmaría en la admiración por Carlos Gardel y de la que terminó finalmente haciéndola su profesión. Escogido el camino de la canción popular tomo lecciones con la soprano Elvira Colonese, cantante lírica que encauzó técnica y profesionalmente sus naturales condiciones comenzando en 1929 a trabajar en Radio Del Pueblo. Allí fue estribilista de casi todas las orquestas que desfilaban por emisora, presentándose con el nombre de Pierrot Hugo Fonto Carlos Cáceres, antes había actuado en un cuarteto de voces junto a Emilio Castaning y Mario y Martín Podestá, luego integró el trío Paris y posteriormente formó el dúo Acuña-Del Carril, ya definitivamente adoptado el seudónimo de Hugo Del Carril. Granó por ese tiempo (mediados de la década del 30) una serie de composiciones con la de Edgardo Donato. Después comenzó su carrera como solista cuando el director Héctor Quesada lo llevó a Radio La Nación secundado por guitarristas (posteriormente el acompañamiento guitarrístico lo confió casi exclusivamente a los hermanos Puccio). En 1936 grabó en disco Víctor también como solista con el marco de la orquesta de Tito Rivero músico arreglador y compositor que a partir de entonces se convertiría en su director y asesor musical. A fines de ese mismo a{o intervino en la película: Los Muchachos de Antes no usaban gomina", cantando el tango del director del film (Manuel Romero) con música de Francisco Canaro titulado "Tiempos Viejos". Su estampa, su simpatía, su sonrisa, su dicción y su voz hacen que Manuel Romero lo inicie a partir de esa fugaz aparición en el cine nacional actividad que le proporcionó fama y dinero al mismo tiempo le dieron a su nombre y a su figura dimensión de ídolo. Algunos de los títulos recordados de aquella época gloriosa de Hugo del Carril pueden ser: Madreselva, Gente bien, El astro del tango, Vida de Gardel, La piel de Zapa y más adelante: La Cabalgata del Circo, La Cumparcita, El último payador, El último Perro, El Negro que tenía el Alma Blanca. Y paralelamente a esta actividad de actor se ha ido agigantando el cantor diversas Radios los más calificados escenarios y las giras por el interior y América van extendiendo su éxito su prestigio y su fama dentro y fuera del país, idolatría a la que ha contribuido enormemente el cine, tremenda estructura publicitaria que lo hace conocer en todas partes. El sello Odeón registra en sus placas todo ese bien escogido repertorio que la pantalla y el escenario difunde y que afirman un estilo muy personal, muy gardeliano, de gran calidad y emotividad. Queda de esta manera en el surco discográfico innumerables versiones. De una extensa lista tomamos algunos títulos como por ejemplo: Nostalgia, Nada más, Bettinotti, Como aquella princesa, Percal, Sosiego en la noche, Desaliento, Igual que ayer, Pobre mi madre querida, Al compás del corazón, Nubes del humo, Buenos Aires tres esquinas. Sobre 1950 incursionó en el cine como director, otra de sus pasiones, iniciándose con historias del 900. Consiguió más adelante un justificado texto con lo que sería su mejor trabajo: Las aguas bajan turbias (basada en el libro El rio oscuro, de Alfredo Varela). En toda esa década dirigió otros films: La Quintrala, Más allá del olvido, Una cita con la vida, Las tierras blancas, Culpable, Esta tierra es mía que no alcanzaron el nivel y la repercusión de Las Aguas bajan turbias. Sus convicciones políticas que lo acercaron decididamente al peronismo, le provocaron un enfrentamiento con muchos sectores artísticos adversos a Perón, que por ese motivo la restaron importancia a su obra y lo aislaron en el afecto y en la amistad, máxime cuando grabó la popular marcha "Los Muchachos Peronistas" registro que con el tiempo quedaría como símbolo de ese movimiento político. Después de 1955 vivió un tiempo en México, prácticamente resistido en su patria y lo que había sido su mundo del espectáculo. En los negocios al margen del espectáculo le fue mal, resistiendo su situación económica a punto de tener retomar su actividad de cantante. Hizo algún trabajo en televisión, grabó discos, pero sin el nivel de lo que había logrado en los años 40 y 50 aunque el público le siguió dispensando su aplauso y su cariño como cuando el jueves 6 de marzo de 1980 a debutar en Caño 14 debió cantar 57 minutos seguidos por imposición de un público enfervorizado. Hugo del Carril fue además un hombre de una corrección ejemplar mientras dispuso de medios acudió en ayuda de cuanto colega lo necesitó. Su palabra, su amistad y su consejo estuvieron siempre al lado de los jóvenes, siempre puso el gesto amistoso y cordial, por sobre las diferencias que en algún momento hirieron. Esa hidalguía, unida a su simpatía y su postura mas sus condiciones artísticas contribuyeron para ratificar el adjetivo de ídolo popular que he elegido para esta nota como un merecido homenaje a su digna trayectoria. Datos extraídos de Todo Tango



Rincón del Tango:

Hoy; Hugo del Carril

Por Raúl Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: