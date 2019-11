La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 El Historial:

Villa Dálmine y Atlético Rafaela volverán a jugar en Campana después de 26 años

Por Gustavo Belsué











Villa Dálmine recibe a Rafaela en un partido importante para sus aspiraciones En las últimas temporadas, Villa Dálmine fue visitante ante La Crema, por lo que no se enfrentan en Mitre y Puccini desde febrero de 1993. Por Gustavo Belsue. El historial entre Villa Dálmine y Atlético Rafaela cuenta con 10 partidos hasta el momento y el dato más sobresaliente, además de la paridad en cuanto a resultados (tres victorias por lado), es que no se enfrentan en Campana desde febrero de 1993, cuando igualaron 1-1. El resumen del historial entre ambos conjuntos, de cara al duelo de esta tarde, es el siguiente: ENCUENTRO Nº 11. En 10 partidos, Villa Dálmine obtuvo 3 victorias y Rafaela se impuso en otras 3 ocasiones. Y empataron 4 veces. Villa Dálmine convirtió 6 goles, mientras que el conjunto santafesino marcó 10. EN CAMPANA. Jugaron 4 partidos, Villa Dálmine ganó 2 (4 goles) y Atlético Rafaela ganó 1 (3 goles). Empataron un encuentro. EN RAFAELA. Jugaron 6 encuentros, Atlético ganó 2 (7 goles), Villa Dálmine se impuso una vez (2 goles) y empataron 3 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado 1º de febrero de 2019, por la 14ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Martín Comachi. EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. El sábado 13 de febrero de 1993, por la 23ª fecha del Nacional B 1992/93, igualaron 1-1. Gustavo Romanello marcó para el Violeta, mientras que Horacio Puchetta anotó la igualdad para La Crema. APOSTILLAS: En su última visita a Rafaela, en febrero pasado, Villa Dálmine le puso fin a una racha de 6 partidos sin victorias ante La Crema con 3 derrotas y 3 empates. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (6): Daniel Alejandro Robina (1), Germán Gabriel Del Pino (1), Rubén Oscar Benítez (1), Alberto Horacio Rodríguez (1), Gustavo Luis Romanello (1) y Martín Comachi (1). GOLEADORES DE AT. RAFAELA (10): Víctor Gabriel Grillo (1), Ariel Gustavo Levrino (1), Fernando Rubén Clementz (1), Claudio Javier Nigretti (1), Gabriel Pierino Pedrazzi (1), Daniel Fabián Dalmasso (1), Horacio Rafael Puchetta (1), Mauro Albertengo (1), Diego Meza (1) y José Alberto Céliz, en contra (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL El sábado 17 de noviembre de 1990, por la 16ª fecha del Nacional B 1990/91, Villa Dálmine venció 1-0 a La Crema con gol de Germán Del Pino. La síntesis de ese partido fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (1): Daniel Eduardo Gazzaniga; José Alberto Céliz, Oscar Ernesto Barrios, Fabián Horacio Anselmo y Germán Gabriel Del Pino; Aníbal Daniel Elías Bustos, Javier Edgardo López Báez, Gustavo José Pitasi y Antonio Fernando Labonia; Ariel Raúl Medri (Carlos Alberto Pereyra) y Víctor Hugo Meriggi. DT: Alejandro Estanislao Semenewicz. SUPLENTES: Adrián Fernando Palacios, Rubén Oscar Benítez, Alberto Sergio Arena y Claudio Abel Roselli. ATLÉTICO RAFAELA (0): Jorge Luis Ferrero; Pascual Julián Alastuey, Ariel Gustavo Levrino, Hugo Daniel Querini y Daniel Fabián Dalmasso; Jorge Raúl Cabrera, Gustavo Julio Alfaro y Marcelo Miguel López; Pablo Marcelo Alderete (Marcelo Rodolfo Riberi), Horacio Rafael Puchetta y Víctor Gabriel Grillo (Fernando Riberi). DT: Horacio Carlos Bongiovanni. SUPLENTES: Ricardo Carlos Marino, Roque Pascual Córdoba y Fabián Giordano. GOL: ST 30m Del Pino (VD). EXPULSADOS: ST 12m Alastuey (AR) por juego brusco; 35m Daniel Bustos (VD) por agresión a un rival. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Emilio Misic.

EN FEBRERO DE ESTE AÑO, CON GOL DE MARTÍN COMACHI, VILLA DALMINE LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA EN RAFAELA Y CORTÓ UNA RACHA DE SEIS PARTIDOS SIN TRIUNFOS ANTE LA CREMA



