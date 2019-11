La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 Breves: Fútbol







GRAN MOMENTO PINCHA Estudiantes de La Plata, que hoy pondrá en marcha el mega-evento con el que reinaugurará el estadio "Jorge Luis Hirschi", venció ayer 1-0 como local a Talleres de Córdoba y logró su cuarta victoria consecutiva sin recibir goles. De esa manera llegó a los 22 puntos en el campeonato de la Superliga y se ubica a tres unidades de los líderes, Argentinos Juniors y Lanús, que suman 25 y juegan hoy. La jornada de ayer se completaba al cierre de esta edición con el duelo entre Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán. COLÓN QUIERE HISTORIA Esta tarde, Colón de Santa Fe estará ante la posibilidad de hacer historia a nivel continental: desde las 17.30 horas disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle de Ecuador. El encuentro se disputará en el estadio de Cerro Porteño, en Asunción, donde el Sabalero contará con el apoyo de miles de simpatizantes que ayer colapsaron las rutas rumbo a Paraguay y, sobre todo, el paso fronterizo hacia el vecino país. Se estima que hoy podría haber más de 30 mil santafesinos en la capital guaraní. JUEGAN LOS LÍDERES Este sábado continuará la 13ª fecha del campeonato de la Superliga con cuatro partidos y la salida a la cancha de los dos líderes del certamen. Lanús recibirá a Banfield en el clásico del Sur desde las 15.30 horas, mientras que Argentinos Juniors visitará al golpeado San Lorenzo desde las 17.45. Posteriormente se medirán: Godoy Cruz vs Independiente (20.00) y Central Córdoba de Santiago del Estero vs Patronato de Paraná (21.10). Mañana domingo se disputarán los siguientes partidos: River Plate vs Rosario Central (11.00), Aldosivi de Mar del Plata vs Gimnasia de La Plata (13,15), Newells vs Defensa y Justicia (15.30), Racing Club vs Huracán (17.45) y Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (20.00). Mientras que el partido entre Arsenal y Colón quedó para el viernes 13 de diciembre, dado que el conjunto de Santa Fe disputará hoy la final de la Copa Sudamericana. PRIMERA B METRO La 13ª fecha del Torneo Apertura comenzará esta tarde con tres partidos, todos desde las 15.30 horas: Argentino de Quilmes vs Fénix, Comunicaciones vs Tristán Suárez y San Miguel vs Deportivo Armenio. El líder del certamen es Almirante Brown (24 puntos) y sus inmediatos perseguidores son San Telmo (23) y Tristán Suárez (22). PRIMERA C Hoy comienza la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C con tres partidos. El primero de ellos se disputará desde las 11.00: Dock Sud recibirá a Deportivo Español con la posibilidad de quedar como único puntero. Luego, desde las 15.30 jugarán: Deportivo Merlo vs San Martín (B) y Central Córdoba (R) vs Excursionistas. Los líderes del certamen son Cañuelas y Laferrere, con 27 puntos; y por detrás aparece Dock Sud, con 25.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: