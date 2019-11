La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 Remo:

Serán Marcelo Kury, en single, y Pablo Canteros, que será suplente en tres pruebas. Campana tendrá apenas dos representantes en la edición 2019 del Campeonato Argentino de Remo Master, que se llevará a cabo este fin de semana en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Rincón de Milberg, Tigre. Uno de ellos, infaltable, será Marcelo Kury, del Campana Boat Club (CBC), que competirá en single categoría "C" (40-49 años). Y el otro Pablo "Chino" Canteros, del Club de Regatas América (CRA) de Tigre, que será suplente en tres pruebas de ochos: 8+ masculino categoría "D", 8+ mixto "C" y 8+ masculino "A". Kury saldrá al agua hoy sábado a las 9.00, en una final directa a 6 canchas. Allí enfrentará al zarateño Martín Martini (ex Selección Nacional), Miguel Ocampo (Club Suizo de Buenos Aires), Mariano Penin (Club de Remo Teutonia), Juan Pablo Poch Arroyo (Club Nacional de Regatas) e Ignacio Colonna (Buenos Aires Rowing Club). A sus 49 año, el remero del Campana Boat Club será el más veterano de la serie y correrá por el andarivel número 5. La competencia será organizada y fiscalizada por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados.



