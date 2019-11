La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 Liga Campanense:

Se definieron los semifinalistas de la Copa Fénix







La Josefa, Otamendi, Mega Juniors y San Felipe siguen en carrera por el título. El pasado miércoles por la noche se completaron los Cuartos de Final de la Copa Fénix, el certamen de la Liga Campanense de Fútbol que se disputa a partidos de eliminación directa y que ya tiene definidos los cuatro equipos que avanzaron a semifinales: La Josefa, Otamendi, Mega Juniors y Deportivo San Felipe. La Josefa, invicto en esta temporada, venció 2-0 a Albizola FC con un doblete de Neri Ávalos y ahora chocará en semifinales con Otamendi FC, que derrotó 1-0 a Atlético Las Campanas con gol de Nicolás Campos. Del duelo entre estos dos equipos saldrá un finalista. Por su parte, Mega Juniors pudo recuperarse después de estar 1-3 frente a Leones Azules. En tiempo de adición llegó al empate 3-3 y luego, en la definición por penales, no falló y se impuso 5-4. Los goles de Mega Juniors en los 90 minutos fueron de Daniel Casas, Gustavo Ferreyra y Diego Romero, mientras que los de Leones Azules fueron marcados por Jonatan Romero (2) y Mariano Farías. El rival de Mega Juniors en semifinales será Deportivo San Felipe, que le ganó 3-0 a Real San Jacinto con goles de Nicolás Oroná, Gustavo Rivero y Walter Verón y también avanzó a semifinales. El campeón de esta Copa Fénix se ganará el derecho a participar de la Copa Federación Norte 2020.

DEPORTIVO SAN FELIPE DERROTÓ 3-0 A REAL SAN JACINTO Y JUGARÁ FRENTE A MEGA JUNIORS EN SEMIFINALES OFICIAL: SÓLO CUATRO PARTIDOS ESTE FIN DE SEMANA Este fin de semana comenzará la 21ª y anteúltima fecha de la primera fase del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense. Solamente se jugarán cuatro partidos, de acuerdo a la programación informada por la organización, que por motivos administrativos postergó los encuentros de Defensores de La Esperanza, Juventud Unida, Atlético Las Campanas y Albizola FC. Así, el domingo en cancha de Leones Azules jugarán: Desamparados FC vs Lechuga (14.00) y Villanueva vs La Josefa (16.00). Mientras que en cancha de Las Campanas se enfrentarán: Real San Jacinto vs Otamendi (14.00) y Barrio Lubo vs Las Palmas (16.00).

Liga Campanense:

Se definieron los semifinalistas de la Copa Fénix

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: