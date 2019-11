La Copa Fénix femenina disputa hoy su tercera fecha

Se jugará en Villanueva desde las 10.00. Las Palmas y Juventud Unida son líderes con 6 puntos tras ganar sus primeros dos partidos.

El pasado sábado se disputó la segunda fecha de la Copa Fénix femenina que organiza la Liga Campanense de Fútbol y que cuenta con la participación de nueve equipos que jugarán todos contra todos a nueve fechas para definir al campeón.

Y en esta segunda jornada, Las Palmas y Juventud Unida se ratificaron en la senda ganadora y son los únicos líderes con puntaje ideal. Las Palmas venció 3-0 a Villanueva, mientras que Juventud Unida superó 2-0 a Mega Juniors "A".

En los otros partidos de la fecha, Otamendi FC le ganó 1-0 a Mega Juniors "B", mientras que Leones Azules (que había quedado libre en la primera jornada) debutó con un empate 2-2 frente a La Josefa. En esta oportunidad quedó libre Deportivo San Felipe.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Las Palmas y Juventud Unida, 6 puntos; 3) La Josefa, 4 puntos; 4) Mega Juniors "B" y Otamendi, 3 puntos; 6) Leones Azules, 1 punto; 7) Deportivo San Felipe, Mega Juniors "A" y Villanueva, sin puntos.

La tercera fecha de esta Copa Fénix femenina se disputará hoy en cancha de Villanueva con la siguiente programación: Villanueva vs Deportivo San Felipe (10.00), Las Palmas vs Otamendi FC (11.15), Leones Azules vs Juventud Unida (12.30) y Mega Juniors "A" vs Mega Juniors "B" (13.45). Queda libre La Josefa.