La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/nov/2019 Damián Toledo va por el subcampeonato







El piloto local viene haciendo un gran trabajo en la temporada 2019 de la TC 1600. "El principal objetivo es conseguir la primera victoria en la TC 1600 y después si se llega a dar el subcampeonato sería un sueño hecho realidad", contó. En esta temporada 2019 de ALMA, el campanense Damián Toledo está 3º en el campeonato de la TC 1600 con 123,5 puntos. Y con tres podios en su haber, ésta viene siendo su mejor temporada en la categoría. El autódromo de Dolores fue testigo de una gran actuación del "Hueso", quien logró ver la bandera a cuadros en las dos finales en la 3ª posición, sumando buenos puntos para el campeonato. Gracias a estos resultados, el piloto de nuestra ciudad llega a la última parte del torneo con chances de pelear por el subcampeonato. En este momento, Toledo está 1,5 puntos del segundo, Adrián Petracca, quien buscará quedarse con el "2" luego de perder la chance por el título al no conseguir descontarle al reciente campeón Alfredo Sánchez. Sin dudas, será una definición apasionante con varios puntos en juego tanto en La Plata el próximo 17 de noviembre como en el Gálvez el 8 de diciembre. Para no perder el tren de los buenos resultados y llegar firme a las últimas dos carreras de la temporada, Toledo ya está trabajando en el Fiat 600 N° 12 que es motorizado por Diego Fangio demostrando un buen potencial en la pasada competencia. "Dolores es un circuito que me cae bien y los resultados están a la vista. El auto viene con un enorme potencial y sin dudas que lo vamos aprovechar para pelear por el subcampeonato", comentó "El Hueso". "Ya estamos trabajando con el equipo para llegar firmes a la próxima fecha que será en La Plata el 17 de noviembre. El principal objetivo es conseguir la primera victoria en la TC 1600 y después si se llega a dar el subcampeonato sería un sueño hecho realidad. Vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo", agregó el campanense en la previa a la 10ª fecha del año.

