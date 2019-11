La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/nov/2019 Programa +Simple:

Más 2200 jubilados campanenses están más conectados













Abella encabezó la última entrega de tablets en el marco del programa +Simple que busca integrar a los adultos mayores al mundo digital. "El compromiso del Municipio con cada jubilado no termina con esta entrega sino que se continuará acompañándolos brindando capacitaciones gratuitas para que aprendan a usarlas y que verdaderamente les sea útil en su vida cotidiana", expresó el intendente. El intendente Sebastián Abella encabezó la última entrega de tablets del programa + Simple y más 2.200 jubilados de la ciudad están más conectados. A lo largo de la semana, Abella entregó los dispositivos a unos 1.000 adultos mayores que –al igual que en las tandas anteriores- las recibieron con total alegría y entusiasmo. "Nos enorgullece haber podido gestionar un programa de estas características que beneficia a nuestros adultos mayores de manera directa. Porque las tablets no son simples dispositivos sino que es otorgar una nueva oportunidad en esta etapa de sus vidas. La oportunidad de ser incluidos en la era digital, de seguir aprendiendo y contactarse de otra manera con sus familiares y amigos", sostuvo el jefe comunal. Abella también expresó su satisfacción porque "Campana fue uno de los distritos elegidos para que llegara el programa impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y ANSES", al tiempo que destacó el trabajo que realizó el equipo municipal integrado por más de 40 personas para coordinar cada operativo de entrega y responder a los requerimientos de cada vecino. Hacia el final, el jefe comunal aseguró que "el compromiso del Municipio con cada jubilado no termina con esta entrega sino que se continuará acompañándolos brindando capacitaciones gratuitas para que aprendan a usarlas y que verdaderamente les sea útil en su vida cotidiana". La última entrega, realizada en el Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón, contó también con la presencia de la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Comunicación, Martín Seguin; el director de la UDAI Campana, Mariano Ranieri; la directora de PAMI Campana, Nancy Bianchi; la directora de Atención Comunitaria en Adultos Mayores, María de los Ángeles Fernández; y los concejales de Cambiemos Luis Gómez y Romina Buzzini. Según informaron, los jubilados que fueron convocados en las distintas etapas de entregas y no puedo concurrir serán contactados a la brevedad por el CeMAV para pautar una nueva fecha.









Abella encabezó la última entrega de tablets en el marco del programa +Simple que busca integrar a los adultos mayores al mundo digital. más de 2200 equipos fueron los entregados en campana.

Inclusión digital, más de 2200 tablets entregadas por el programa más simple @campanagov @SebaAbella pic.twitter.com/TkroXcH55b — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) November 8, 2019

