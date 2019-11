P U B L I C



Después de un primer tiempo con chances para ambos, el Violeta quedó condicionado por la expulsión de Martínez en el inicio del complemento. Pero se sostuvo con orden y casi lo gana en el final, en una chance que Lesman no pudo liquidar. Así llegó a tres juegos sin victorias como local. En la próxima fecha visita a All Boys. Por la 12ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine igualó ayer sin goles como local frente a Atlético Rafaela y no pudo darle continuidad al gran triunfo conseguido como visitante frente a Quilmes. Sin embargo, el punto, aunque no termine de convencer, tiene valor para el equipo de nuestra ciudad, sobre todo porque jugó el segundo tiempo con un hombre menos ante un rival que cuenta con jerarquía y mucho poder de gol. Incluso, la imagen final del Violeta fue mejor que la de La Crema, porque en el cierre del encuentro tuvo una chance inmejorable para ganarlo (Lesman mordió su definición) y prácticamente no pasó sobresaltos en su área a pesar de estar en desventaja numérica. Sin embargo, la realidad también marca que el empate deja gusto a poco, por no haber podido aprovechar el impulso anímico que significó ganarle a Quilmes de visitante y porque se transforma en el tercer encuentro sin victoria en Mitre y Puccini (derrota ante Brown de Adrogué y empates con Defensores de Belgrano y Atlético de Rafaela). Así, los 15 puntos que acumula en la tabla lo mantienen por ahora en zona de clasificación a la próxima Copa Argentina (acceden los siete primeros), pero no le permiten despegarse del lote de equipos que están muy apretados en la mitad de las posiciones. En cuanto a lo futbolístico, el análisis debe partirse en dos. Porque en el primer tiempo, 11 contra 11, Villa Dálmine volvió a mostrar cualidades interesantes para soltarse en ataque (otro muy buen partido de Brian Orosco en ese sentido), pero también dificultades para establecerse desde la tenencia del balón, además de nuevos desacoples defensivos que pudieron haberle costado caro (a Protti le anularon un gol por un offside que no pareció). En el complemento, la rápida expulsión de Martínez condicionó al elenco de Lucas Bovaglio, que igualmente, con diez hombres, supo encontrar orden para resistir los embates de Rafaela y esperar su chance para ganarlo. Lamentablemente, Lesman falló esta vez y todo terminó en tablas. Ahora, al Violeta le llegará el turno de visitar a All Boys (el próximo sábado a las 17.00), en un partido clave para seguir peleando por la clasificación a la Copa Argentina y también para establecer una diferencia importante con el conjunto de Floresta, que ayer perdió con Almagro y se encuentra en la última posición con 9 unidades. EL PARTIDO Como Cuevas se mantuvo en la formación titular, el Violeta comenzó el encuentro con un solo cambio respecto a su victoria frente a Quilmes: Álvaro Veliez reemplazó al desgarrado Alan Picazzo. Así, no hubo variantes desde lo táctico: 4-3-1-2, con Orosco de enganche y Veliez y Lesman como puntas. De arranque, el equipo de nuestra ciudad pudo imprimirle intensidad al juego y, sobre todo, salir rápido desde las pelotas recuperadas. Incluso, a los 2 minutos tuvo un contragolpe muy favorable que Alderete cortó con falta a Orosco cuando el 10 tenía dos compañeros llegando solos por su izquierda. Por esa infracción, Alderete vio la amarilla. Y siete minutos después debió haber visto la segunda amarilla por otra dura entrada a Orosco, pero el árbitro Lucas Novelli lo perdonó. En ese comienzo, a los 12, en otro ataque rápido y directo, Cuevas contó con una muy buena chance, rematando de zurda desde la media luna del área tras la cesión de Veliez. Su remate salió apenas ancho ante la mirada de un Nereo Fernández que nada podía hacer. Y el propio Cuevas volvió a llegar con peligro a los 19, tras una gran asistencia de Orosco a espaldas de Liporace (en ésta, el ex Huracán elevó su definición). Sin embargo, a pesar de esas oportunidades, Villa Dálmine no controlaba el trámite, porque Rafaela también era peligroso cuando avanzaba, por la movilidad y conducción de Acosta y Mendieta y también por la capacidad de desmarque de Protti ante una defensa que no se siente cómoda cuando no pudo presionar hacia adelante. Así, el visitante metió en varias ocasiones la pelota al área de Ojeda e, incluso, pudo haber abierto el marcador tras una gran asistencia de Mendieta para Protti, quien definió por encima de la salida de Ojeda, pero no pudo festejar por el banderín levantado de la asistente Eugenia Rocco (no pareció offside). En ese contexto, Bovaglio sufrió una baja sensible: con una molestia muscular, Affranchino (de buenas actuaciones en los últimos partidos) debió dejarle su lugar a Del Priore en un cambio que no afectó tácticamente al Violeta, que por entonces tenía dificultades para superar la línea que manejaba Alderete y hacerle llegar el balón a Orosco, que jugaba a espaldas del 5 visitante y era el encargado de cambiarle el ritmo a los avances. Por eso, La Crema logró plantarse en terreno ajeno. Entonces, Mendieta recibió mucho más juego, volcado sobre el sector de Sansotre, donde también se movía Acosta; mientras Bonansea y Protti se transformaron en problemas significativos para Maciel y Martínez. Con el correr de los minutos, los de Bovaglio corrigieron posiciones, la visita perdió ritmo y el desarrollo se hizo más trabado. Igualmente, algunos problemas persistieron: a los 41, Maciel se complicó con un pelotazo y Bonansea tuvo la chance de definir de cara a Ojeda (lo hizo alto y mal). Y en el cierre de la primera parte, Villa Dálmine tuvo dos opciones: un remate de Del Priore luego que Lesman bajara un centro por el segundo palo; y una definición del Colo muy similar a la que derivó en el golazo que convirtió ante Quilmes. En el arranque del segundo tiempo, Novelli castigó a Martínez como no lo hizo con Alderete en el inicio de la primera parte: en una falta en la mitad del campo del central, le mostró la segunda amarilla y dejó al Violeta con diez hombres cuando todavía no se habían cumplido 2 minutos del complemento. Bovaglio corrigió la baja de Martínez con el ingreso de Alvacete, quien reemplazó a Veliez, de floja participación a lo largo del juego. Con uno menos, el local optó por retrasarse para achicar espacios y, entonces, Rafaela contó con más facilidades para cruzar la mitad de cancha. Incluso, los laterales Blondel y Liporace se sumaron al andamiaje para hacer ancho el campo y empezar a presionar contra el área de Ojeda. Sin embargo, entre las pocas ideas de Rafaela (que se conformó con centros a la búsqueda de Bonansea) y la confianza que fue ganando Villa Dálmine una vez que encontró su orden con diez, el trámite se fue nivelando y el Violeta hasta se animó a jugar en campo contrario, aunque le faltaron números para poder transformar esos avances en situaciones de riesgo. En ese escenario, el ingreso de Gallardo por Cuevas (contracturado) le dio aire y cambio de ritmo al Violeta, que a los 40 tuvo una chance inmejorable: Orosco (el mejor del local) ubicó justo a Lesman con un centro al punto penal, pero el Colo, completamente solo (en dudosa posición), mordió su definición de primera y la pelota salió mansa contra el palo. Pudo haber sido un gran premio al esfuerzo del equipo. Y también, un gran castigo a un Rafaela que no le encontró la vuelta al juego para hacer pesar su hombre de más. Finalmente, no fue nada. Y así, ambos terminaron en cero, en un resultado que, aunque le sentó mejor a Villa Dálmine, no terminó de convencer a ninguno de los dos equipos. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Brian Orosco; Germán Lesman y Álvaro Veliez. DT: Lucas Boviglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Nicolás Del Priore, Fabricio Brener, David Gallardo y Marcos Arturia. ATLÉTICO RAFAELA (0): Nereo Fernández; Alan Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez, Ignacio Liporace; Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Junior Mendieta; Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Alan Bonansea. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Nahuel Pezzini, Stefano Brundo, Enzo Copetti, Facundo Britos, Mauro Marconato, Joaquín Quinteros y Denis Stracqualursi. GOLES: No hubo. CAMBIOS: PT 25m Del Priore x Affranchino (VD). ST 5m Alvacete x Veliez (VD), 14m Quinteros x Acosta (AR), 33m Gallardo x Cuevas (VD) y Copetti x Mendieta (AR) y 35m Stracqualursi x Bonansea (AR). AMONESTADOS: Orosco (VD); Alderete y Mendieta (AR). EXPULSADO: ST 1m Martínez (VD), por doble amonestación. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Lucas Novelli.

OROSCO VOLVIÓ A SER DE LO MEJOR DE VILLA DÁLMINE, AUNQUE EN EL SEGUNDO TIEMPO QUEDÓ AISLADO DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN DE MARTÍNEZ. PRIMER TRIUNFO DE CHICAGO Ayer, además de Villa Dálmine vs Atlético Rafaela, se jugaron otros seis encuentros de la Primera Nacional. Y por la Zona 1 se dieron resultados importantes. El más llamativo fue la primera victoria en el campeonato de Nueva Chicago, que venció 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires como local. Ahora, el elenco de Mataderos suma 10 puntos (un triunfo, siete empates y cuatro derrotas), pero todavía se mantiene en la última posición. En tanto, el que no detiene su marcha es el Temperley de Walter Perazzo, que anoche venció 1-0 a Platense (22 puntos) e igualó a Estudiantes (BA) y Estudiantes de Río Cuarto (cayó el viernes con San Martín de San Juan) en la tercera posición con 21 puntos. Esta serie de resultados le dejó abierta la chance a Atlanta (26) de escaparse en lo más alto si hoy vence a Barracas Central. Ayer, además, Agropecuario (13) le pegó otro cachetazo a Ferro (11) con un tanto de Martín Comachi (ex Villa Dálmine) en los minutos finales del partido disputado en Caballito. Mientras que por la Zona 2, Almagro (11 puntos) le ganó 1-0 a All Boys (9) y lo dejó en zona de descenso; mientras que Instituto (16) derrotó 2-0 como local a Santamarina de Tandil (12) y superó a Villa Dálmine (15) en la tabla, adueñándose del 6º puesto (el Violeta quedó 7º). LOS DT "CRUZADOS" Identificado con Atlético Rafaela, donde se formó desde muy chico hasta ser ídolo en Primera División (consiguió dos ascensos con el club), Lucas Bovaglio dirige actualmente a Villa Dálmine. Identificado con el Violeta, con el que fue campeón como jugador y también como director técnico, Walter Nicolás Otta dirige actualmente a La Crema. Ayer compartieron la salida al campo tras el entretiempo.





