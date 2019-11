Verónica requiere una intervención de tiroides para evitar el cáncer, pero asegura que Osde no quiere cubrirle el tipo de cirugía que le solicitó la profesional que la atiende. Junto a su esposo Marcelo, apuntan contra la obra social por hacer "abandono de persona".

Hay dos maneras de extirpar nódulos de la garganta. Una tradicional, con incisión por el cuello, que demanda un pos operatorio de entre uno y dos meses, deja una cicatriz de hasta 10 centímetros y puede afectar el funcionamiento de las cuerdas vocales, incluso para siempre. El segundo método es realizando un pequeño corte en el interior de la boca: no deja marcas, reviste menor riegos para la voz y permite retomar la rutina en tan solo una semana. Los beneficios de un procedimiento y el otro están a la vista, lo implícito es su costo, su alto costo, del que ninguna obra social se quiere hacer cargo.

Pero los Pytlik no tienen cualquier obra social, sino que son socios de Osde, empresa a la que cuestionan por no querer cubrir los gastos de la operación que necesita Verónica, mamá de cuatro, asistente en un consultorio pediátrico y además masajista. El caso se conoció cuando, harto de las negativas recibidas, Marcelo publicó el jueves una carta abierta en La Auténtica Defensa contando la historia: su esposa necesita una tiroidectomía y apunta contra Osde porque se niega a afrontar el tipo de operación que hasta la médica cirujana le solicita.

"Todo comenzó con un control anual, donde a través de una ecografía me detectaron unos nódulos. Me dijeron que con el tiempo los tenía que controlar porque podían crecer. Me hice una nueva ecografía, los nódulos habían crecido y me mandaron a hacer una punción. Salió que eran categoría 4 neoplasia folicular", relató Verónica en un encuentro con este medio.

Su médica local le recomendó proceder con la extirpación de las formaciones, ya que podrían derivar en un carcinoma. Verónica buscó entonces una segunda opinión en el Hospital Austral de Pilar, en el que se entrevistó con una especialista en cuello y cabeza, recibiendo el mismo consejo: operar. "Pero como soy una paciente joven, había otro tipo de cirugía que, en vez de someterme a una incisión por cuello, podía realizarme una laparoscópica", contó.

La práctica se denomina cirugía por vía trans-oral (TOETVA), se llevó a cabo por primera vez en el país el pasado mes de mayo y está indicada según la página web del Hospital Austral "para patologías, benignas y malignas, que requieran extirpar parcial o totalmente la glándula tiroides y/o las glándulas paratiroides".

"La intervención se realiza totalmente por la boca ingresando por la cara interna del labio inferior, evitando, de esta manera, una cicatriz en el cuello", se subraya. Y está dirigida "a pacientes seleccionados, que presenten nódulos benignos o indeterminados, de hasta 5-6 cm, carcinomas pequeños (sin ganglios cervicales laterales) y adenomas de paratiroides bien localizados".

Los Pytlik aseguran que fueron en reiteradas ocasiones a hablar con Osde y hasta le llevaron una carta en la que la cirujana de Verónica fundamentaba el tipo de intervención seleccionada. La posición de la empresa era afrontar la cirugía convencional, dijeron. Marcelo incluso se comunicó con la Super-intendencia de Servicios de Salud de Nación, entidad que regula a las prepagas y obras sociales, donde le explicaron que la cirugía por vía trans-oral no estaba incluida en su plan. Sin embargo, le manifestaron que, si la médica encargada de la operación así lo requería, tanto la profesional como la Superintendencia podían presionar a la obra social para que cubriera los gastos.

"Mi marido fue hablar en varias oportunidades, la doctora cirujana envío una carta explicando los motivos del procedimiento y nos seguíamos encontrando con el no desde auditoría de Osde", contó Verónica.

"Estamos pisando el 2020, ya tendríamos que emigrar a ese tipo de cirugía para todos", añadió por su parte Marcelo. E ilustró: "Años atrás, para una operación de vesícula te abrían la panza: hoy te hacen una laparoscópica con dos o tres puntos. Te sacás un problema de encima y además no tenés el trastorno psicológico de la recuperación".

"La operación convencional te deja diez centímetros de cicatriz que no los tapás con nada. Un hombre lo puede tapar con barba, la mujer no. Desde lo estético, es realmente fuerte tener eso de por vida y más para una persona de 40 años. Pero fuera de lo estético, existe un pos operatorio de casi dos meses que no es lo mismo que recuperarte en una semana y media, más cuando tenés cuatro chicos que dependen mucho de nosotros", explicó.

Además del problema de salud, que de por sí es una carga psicológica importante, el estrés de luchar por una cobertura que consideran debería estar garantizada por el pago en tiempo y forma de la cuota ha afectado la vida familiar y profesional de los Pytlik. Los hijos se contagiaron de la preocupación que fue ganando a sus padres. Y Marcelo, empleado de una conocida multinacional local, intenta "no trasladar los problemas de afuera a adentro" de la fábrica, aunque a veces se complique.

"Estoy trabajando y estoy pensando en eso. Trato de no trasladar mis problemas de afuera a adentro, pero en definitiva es difícil que no impacten en mi trayectoria laboral. Gracias a Dios, mis compañeros me apoyan. Y desde la empresa se comunicaron conmigo interiorizándose sobre el problema y brindándome alternativas. No fui a solicitarles nada y me dieron un apoyo total que me emocionó mucho como empleado y como persona", aseguró.

Verónica se operará este jueves en el Hospital Austral. Luego de la solicitada que sacó junto a su marido en el diario, la entidad comprendió la situación y redujo los honorarios del equipo médico que la intervendrá. Eso evitó que los Pytlik se endeudaran y le permitirá a Verónica tener la mejor cirugía disponible, aunque no deja de pensar en Osde y su "no".

"Creo que no están cumpliendo con lo que prometen para afiliarte: porque cuando quieren enganchar a la gente, tienen el lema `queremos que más gente se cuide´, y evidentemente no es así. Siento que hicieron abandono de persona y creo que no se puede joder con la salud porque es un tema delicado, más allá de las ambiciones que tengan como empresa. Debe haber un montón de gente que teniendo una prepaga están confiadas que el día de mañana, si les pasa algo, pueden contar con esa obra social. Y que te encuentres con que te cierran las puertas es muy feo", afirmó.