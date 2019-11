Esta semana, más mujeres emprendedoras recibieron herramientas y elementos de trabajo con el objetivo de fortalecer sus proyectos, como así también de garantizar la inserción laboral y el autoempleo. El programa municipal, impulsado por la Jefatura de Gabinete, "Campana te capacita" no se detiene. Y esta semana más mujeres emprendedoras recibieron herramientas y elementos de trabajo. En los últimos días, la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, y la concejal de Cambiemos Romina Buzzini, entregaron a distintas beneficiarias nuevas maquinarias, que incluyeron amasadoras, hornos pasteleros y pizzeros, cocinas, set de peluquería, caladoras de banco y máquinas de coser, entre otras. No solo recibieron las herramientas mujeres que tienen emprendimientos particulares, sino que también responsables de comedores y merenderos de la ciudad, tales como "Caricias al alma" y "Panza llena, corazón contento". El principal objetivo de este exitoso programa es fortalecer los distintos proyectos, como también de garantizar la inserción laboral, el autoempleo, la capacitación y formación. "Este programa refleja nuestro compromiso con el empoderamiento, crecimiento y desarrollo de las mujeres de la ciudad", aseguró Schvartz. Además, manifestó que "desde el Municipio continuamos trabajando de manera transversal en políticas de género y la equidad de derechos. Es fundamental que las mujeres de la ciudad puedan contar con una independencia económica y posibilidades de empleo ya que ellas son agentes de cambio en el desarrollo económico social", concluyó la jefa de Gabinete.

Las beneficiarias se mostraron felices al recibir las maquinarias.





Máquinas de coser, caladoras y set de peluquería, son algunas de los elementos que se entregaron.



El programa municipal "Campana te capacita" no se detiene

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: