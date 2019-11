La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/nov/2019 Caso Suardini: Este lunes inicia el Juicio Oral







"Pino" Suardini fue asesinado en la cocina de su casa con un arma blanca. Un vecino es el acusado. Fue en la mañana de sábado 24 de diciembre de 2016. Luego de 3 años de su asesinato, mañana a las 9:30 de la mañana en el Tribunal Criminal Nro. 1 comenzará el juicio oral del caso Suardini, en el que un vecino del difunto, Miguel Luzzi, es acusado de haber terminado con su vida con un cuchillo. Padre del profesor de Historia Andrés Suardini, "Pino" fue asesinado el sábado 24 de diciembre de 2016 cerca del mediodía en su hogar de la calle San Martín al 900, donde vivía solo dado que su esposa había fallecido hacía poco tiempo. Lo encontró por su hermano Mario apenas unas horas antes de Nochebuena. "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo", dijo Andrés a La Auténtica Defensa en 2016, y se especulaba con una discusión por un trabajo no realizado pero que había sido pagado por "Pino".

Suardini: "Mi viejo no era de abrirle a nadie que no conociera": El hijo de José, el hombre asesinado a… https://t.co/ZvpDl5rpPK #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) December 27, 2016

