Alberto Fernández llamó a "poner de pie" la región

El presidente electo celebró la liberación de Lula y destacó que el vínculo entre Argentina y Brasil es "indisoluble", al brindar el discurso inaugural de la reunión en la que participan Dilma Rousseff; Ernesto Samper y Fernando Lugo, entre otros. El presidente electo Alberto Fernández celebró ayer la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva, exhortó a "poner de pie a América latina" y destacó que el vínculo entre Argentina y Brasil es "indisoluble" y "ningún gobierno de coyuntura va a romper" esa relación. Así lo afirmó por la mañana al pronunciar el mensaje inaugural del II Encuentro del Grupo de Puebla que se desarrolla en un hotel céntrico de Buenos Aires, con el lema "El cambio es el progresismo", del que participan los ex presidentes de Brasil Dilma Rousseff; de Colombia, Ernesto Samper; de Paraguay, Fernando Lugo, y de Panamá, Martín Torrijos, entre otros dirigentes progresistas de la región, como el ex mandatario de Uruguay José "Pepe" Mujica, que asistió a la cena de bienvenida de anoche. En su discurso, Fernández recordó cuando visitó a Lula en la cárcel y éste le dijo "dos o tres veces" que tenía que ganar las elecciones en Argentina: "Cumplí Lula, gané, pusimos de pie a la Argentina y ahora vamos a poner de pie a América Latina también", dijo Fernández esta mañana. Sin mencionarlo, el presidente electo habló también de la relación que mantiene con el actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro: "Con Lula libre soplan otros vientos en Brasil. No tengo duda que la unidad de Brasil y Argentina es indisoluble, ningún gobierno de coyuntura puede romperlo, nada lo va a romper. Vamos a seguir trabajando por esa unidad, que es el eje de la unidad de América del Sur", manifestó. La realización del encuentro del Grupo de Puebla en Buenos Aires coincidió con la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que determinó ayer la liberación del ex presidente Lula, preso desde hace más de un año y medio, al cambiar la jurisprudencia procesal sobre las condiciones de detención.



Alberto Fernández llamó a "poner de pie" la región

