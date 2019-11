La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/nov/2019 Carlos Raimundi: "Soplan vientos de cambio en la región"







Después de presenciar la apertura del II Encuentro del Grupo de Puebla, el secretario general del Partido Solidaridad más Igualdad, Carlos Raimundi, diálogo por teléfono con La Auténtica Defensa sobre el panorama latinoamericano y el rol de Alberto Fernández. También se refirió a la situación en nuestra ciudad y destacó la labor de su referente local Gustavo Parravicini. Tras participar de la inauguración del II Encuentro del Grupo de Puebla, que se desarrolló ayer en Buenos Aires, el secretario general del Partido Solidaridad más Igualdad (SI), Carlos Raimundi, diálogo por teléfono con La Auténtica Defensa sobre el panorama que enfrentan los movimientos populares latinoamericanos, el posicionamiento del presidente electo Alberto Fernández y el rol que ocupará su espacio político en el gobierno del Frente de Todos. Raimundi, que después de ese evento se sumó a un encuentro con dirigentes del SI en la localidad de Merlo, señaló que las 32 personalidades que integran el Grupo de Puebla -entre ellas Fernández y expresidentes como Dilma Rousseff y "Pepe" Mujica- "van a tratar de reabrir un camino" para combatir las políticas de los gobiernos "neoliberales" de la región. Indicó que el espacio se opone al Grupo de Lima "formado por todos los gobiernos que se subordinan a los Estados Unidos", siendo Puebla "un contrapeso" de ese poder. En ese sentido, se refirió a la situación en Bolivia donde, sostuvo, "hay un intento de golpe de Estado que se está materializando cada vez con mayor intensidad, que estaba preparado de antemano por servicios de espionaje e inteligencia subordinados a los estadounidenses", iniciativa que Puebla debe "neutralizar". "La presencia de Dilma y de Celso Amorim (NdR: excanciller brasileño) de alguna manera expresan la presencia de Lula, a quien el hecho de volver a estar libre lo rehabilita como la figura más importante de la política de Brasil. Eso pesa en un cambio de época de esta pesadilla neoliberal que ha vivido la región", consideró Raimundi. Sobre Alberto Fernán-dez, el varias veces diputado nacional manifestó que "hasta el momento está diciendo las cosas con mucha altura, con mucho nivel político, en un tono muy difícil de ser rebatido, con posiciones muy claras y firmes", que al mismo tiempo "ha bajado el tono de confrontación, pero no la firmeza que todo presidente debe tener". "Con su declaración a favor de la libertad de Lula, yendo en contra de una medida judicial de Brasil y rompiendo el protocolo internacional, lo demostró", sostuvo Raimundi, quien sostuvo que en nuestro país sufren la misma "persecución" personas como "Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio De Vido y Milagro Sala". "Haber ido a visitar al presidente de México es también toda una señal, como también lo fue de parte de López Obrador haber recibido a Alberto. Indudablemente, están soplando nuevos vientos. No quiere decir que tenemos que estar tranquilos, sino muy alertas. Pero creo que la figura de Alberto está jugando un papel muy protagónico", aseguró. Consultado por el rol que desempeñará el SI en el armado gubernamental del Frente de Todos, señaló que el partido "es parte de esa construcción" y que, en el marco del Frente Grande que integra, aportará "cuadros políticos y técnicos a las distintas áreas de gobierno a nivel nacional y provincial". También se refirió a lo que pasó en Campana: "Lamentablemente no logramos la intendencia, pero tenemos grupo muy fuerte, desarrollado, con gente que es muy representativa y al mismo tiempo, capaz". "Con la referencia de Gustavo Parravicini y de tantos otros compañeros, que han hecho un aporte extraordinario a la campaña, tenemos un grupo muy sólido que está trabajando fuerte por el desarrollo de la provincia", afirmó.

