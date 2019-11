La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/nov/2019 Municipales piden $10 mil de bono de fin de año







Se lo hizo saber el gremio al Gobierno municipal a través de una carta. Pretende que esta vez no sea en forma de crédito en un supermercado. Los trabajadores municipales quieren cerrar el 2019 con un bono de $10 mil pesos. Así se lo hicieron saber a través de su Sindicato al Gobierno municipal, que en los últimos años acostumbró a sus empleados a despedir el año con un plus, aunque no siempre en forma de efectivo. El pedido se dio a conocer este jueves. En la carta que el gremio le giró a la Municipalidad, se justifica esa importante cifra en "los vaivenes de la economía en general" que ha provocado "una pérdida del poder adquisitivo de los salarios". También se hace mención a la "proximidad" de las Fiestas y el deseo de que "los compañeros municipales puedan disfrutarlas". El Gobierno de Sebastián Abella acostumbró a sus empleados al goce de un plus extrasalarial y por afuera del medio aguinaldo de diciembre. Sin embargo, en los últimos años llegó en forma de una tarjeta con crédito para gastar en mercadería de un supermercado. Esto es precisamente lo que el gremio ahora pretende esquivar, según confiaron fuentes gremiales a La Auténtica Defensa. "Hay situaciones de los trabajadores no se resuelven con una tarjeta", señalaron desde la institución sindical. Hicieron referencia al pago de tarifas o viajes por vacaciones. La solicitud del bono de $10 mil se da en el marco de una paritaria aun sin acuerdo. De acuerdo a lo informado a este medio, el gremio se encuentra analizando junto a las bases el aumento ofrecido para los meses de noviembre y diciembre de un 4 por ciento en total. Por ahora, y pese a que faltan sectores del Municipio por visitar, el rechazo sería contundente. Por ahora, las subas que han tenido los municipales en el segundo semestre del año han sido definidas de manera unilateral por el intendente Abella. Al único acuerdo al que han llegado el Gobierno y el Sindicato es la redefinición del tramo de la paritaria, que a partir del 2020 se discutirá de enero a diciembre en dos tramos.



Municipales piden $10 mil de bono de fin de año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: