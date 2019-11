La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/nov/2019 Opinión:

Un acto de cuidado

Por Arturo Remedi







El presidente electo Alberto Fernández tuvo días pasados un gesto muy importante para los sectores vulnerables en particular y para la sociedad argentina en general. Un acto que se contrapone a la "Doctrina Chocobar". Es lo que realizó el presidente electo Alberto Fernández días pasados cuando abrazó (cuidó) y se pronunció claramente contra los comentarios racistas que sufrió Brian Gallo. (1) Más importante aún, resulta la acción de Fernández en el marco de esta Argentina de Macri, cuando lo esperable era todo lo contrario. Porqué? Porque a través de infinidad de hechos, palabras, discursos y por supuesto la acción sistemática de los medios de comunicación hegemónicos se fue generando / creando" sentido común", aportando a la estigmatización de los pibes de sectores populares. Llegando al extremo de identificar a cualquier pibe morocho con gorrita como delincuente (los pibes chorros). El gobierno saliente se encargó durante estos últimos cuatro años de no cuidar el tejido social y por ende a la sociedad en su conjunto. Lo que los medios bautizaron como " Doctrina Chocobar " fue la síntesis de la visión clasista y racista del "otro" , el pobre , el joven , el " negro " , el " chorro " etc. etc. Es decir, el que puede ser muerto por la espalda, desarmado…y "está todo bien ". Por lo tanto se llega a que un claro hecho de violencia institucional pueda ser considerado como justificado, y aún más, encomiable. El abrazo a Brian Gallo es la contrapartida de la "Doctrina Chocobar ". El presidente electo Alberto Fernández, con el solo hecho del cuidado mediante un abrazo a Brian sienta posición y traza una línea divisoria. Expresa a la mayoría que apuesta a la solidaridad con los sectores sociales más rezagados y por lo tanto más vulnerables, incluso a los ataques (como el que recibió Brian solo por su aspecto). El primer posteo en redes sociales donde Brian era discriminado, fue compartido 70000 veces, hasta que la aún más masiva respuesta, poniendo las cosas en su lugar, obligó a eliminarlo. Por otro lado nos parece importante como para dar un cierre a estas líneas, traer aquí los Cuatro Grandes Sentidos, que según Leonardo Boff (2) en su obra "El cuidado necesario ", se implican mutuamente y dan un marco general al concepto de cuidado, que hasta aquí enfocamos como parte de la solución a la grieta (en este caso racista) de nuestro país. El Primero que cita Boff es el cuidado como actitud amorosa, suave, armoniosa, protectora. El Segundo como idea de preocupación e inquietud por personas con las cuales estamos afectivamente implicados. El Tercero toma al cuidado como la vivencia de la relación entre la necesidad de ser cuidado y la voluntad, por la otra parte de hacerlo. Por último el Cuarto, cuidado - precaución / cuidado - prevención nacen de nuestra misión de cuidadores de todo ser. Es tiempo de cuidar a las y los argentin@s. (1) Brian Gallo, 27 años, fiscal de mesa en la localidad de Moreno, en las elecciones del 27 de octubre. Un anónimo lo fotografió con gorrita y campera deportiva, en la mesa donde fiscalizaba, subió la foto a las redes, añadiendo a la misma comentarios racistas. (2) Leonardo Boff en realidad Genésio Darci Boff (n. en Concórdia, Brasil, 14 de diciembre de 1938), más conocido como Leonardo Boff, es un teólogo, ex-sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño.





