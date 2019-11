Publicidad Existen diversos y variados motivos para viajar al viejo continente. Su historia, cultura, su arquitectura y su vigencia es algo que siempre llama la atención. La elección siempre responde a criterios personales, pero un viaje a Europa puede decidirse por un interés específico (gastronomía, arquitectura, paisajes, historia, cultura, deporte entre tantos otros), una época ideal (clima), una afinidad idiomática, una visita de familia, y varios aspectos más. A la hora de planificar y elegir, hay ciertos puntos fundamentales a conocer que harán de la elección, una decisión más correcta. Cuándo: Lo primero a tener en cuenta en general, es el factor climático. Algo importantísimo que a muchos se les escapa: Europa se ubica en la latitud norte. Eso quiere decir: invierno en Europa, verano en nuestro país y viceversa. Los inviernos en la mayoría de los países del viejo continente son crudos. Los días son cortos y en general hace mucho frío. El verano es caluroso y un motivo de viaje para todos los amantes de las playas y destinos de la costa mediterránea. Pero no es la época ideal para conocer las grandes capitales, ya que el calor es importante y en la ciudad uno pasa mucho tiempo caminando bajo el sol. Hay que tener en cuenta también, que en verano (Julio-Agosto) es cuando vacacionan los Europeos, por lo tanto los precios son más altos y los destinos están abarrotados de europeos y turistas de todo el mundo. Por lo tanto sin dudas los meses entre temporada son los más recomendables tanto por clima como por cantidad de turistas moviéndose. Dónde: Esta es la pregunta más determinante según los gustos personales. Europa es un destino que lo tiene todo, uno camina sobre la historia en cada trayecto y la encuentra en cada esquina, edificio, danza o comida local. Se podría pasar la vida entera recorriendo pueblitos, recovecos y atractivos milenarios y aún asi, no llegar a conocerlo todo. Se respira todo lo clásico. Los movimientos artísticos más importantes se han gestado en esta cuna por siglos, y pueden apreciarse en los cientos de museos y galerías de todos los países. Es ideal para los que se animan a armar el viaje a medida siguiendo los gustos y apreciaciones personales, ya que es muy fácil combinar ciudades y destinos utilizando la extensa y excelente red de trenes, asi como también hay que saber aprovechar los valores de vuelos internos de cabotaje de las compañías aéreas europeas. Para los que se animan, un viaje en auto es una experiencia inigualable. La conectividad es punto fuerte en este continente, esto tiene que quedar bien claro. Un valor a tener en cuenta para los que viajan por primera vez es la organización integral a través de tours: se maximizan los tiempos, se visitan muchos destinos en poco tiempo y uno no debe preocuparse por cómo llegar de un lugar a otro ni de investigar que ver durante el recorrido. También para los primerizos la barrera idiomática puede ser una cuestión determinante, con lo cual incluir España en un primer viaje es una excelente recomendación. Un tour por las capitales de Europa occidental como primera elección es siempre una buena decisión también. Un buen consejo: Hay que saber aprovechar las escalas de los vuelos para poder conocer también más destinos. Esto incide también en los costos. La reciente llegada de varias aerolíneas que no operaban regularmente en Argentina es también algo a aprovechar para conocer destinos un poco más exóticos como Grecia o Turquía por nombrar solo 2 ejemplos. Turkish Airlines, Emirates Airlines o Qatar Airways permiten sumar Europa a destinos exóticos y a Medio Oriente como parada al inicio o fin del viaje. Sumado a todo esto, Europa es uno de los destinos donde más eventos uno puede encontrar, y combinar alguno de éstos con un paseo siempre es una buena excusa. Uno puede comenzar a pensar en el viaje por un trabajo a realizar, para asistir a un partido de futbol de cualquiera de las ligas, pensando en alguna comida o bebida típica o simplemente mirando una pintura. Ahí es donde comienza el enamoramiento y las ganas de viajar activan la búsqueda del tipo de viaje que mejor se amolda a los gustos personales. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Viajes a Europa; cuándo y dónde

Por Lic. Guillermo Ceballos

