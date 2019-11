La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/nov/2019 Una tradición que los une y perdura







Los Abuelos del Folklore surgieron hace casi diez años y hoy ya han logrado tener su espacio en diferentes escuelas y jardines de la ciudad. Estuvieron en el sector Islas y en la cárcel. También han participado en diferentes fiestas zonales. Hoy actuarán en la sociedad de fomento del barrio Del Pino a partir de las 12. La música folclórica canalizó una sensibilidad popular y nacionalista en múltiples vertientes estéticas, políticas e ideológicas. Agrupaciones emblemáticas como Los Hermanos Ábalos, Los Fronterizos, el cuarteto Los Cantores de Quilla Huasi, Los Cantores del Alba, entre muchos otros, posicionaron la historia del folclore argentino y se convirtieron en símbolos emblemáticos de la cultura nacional. La música popular argentina es una de las máximas expresiones tradicionales de ese país. Las chacareras, zambas, vidalas, huaynos, gatos, cuecas y otros ritmos, son los ritmos preponderantes en el folclore nacional. En nuestra ciudad, hay un grupo que hace casi diez años tiene su formación. Estamos hablando de "Los Abuelos del Folklore". Se conocieron cuando participaban en los talleres municipales. En ese entonces eran diez los integrantes, cinco parejas. Hoy son ocho ya que la vida los privó de dos de ellos, pero igual siguen adelante mostrando lo que tanto aman que es "defender y difundir las cosas nuestras". Ellos son: Julia Alonso, Mirta Pesci, María Ester Gorosito, Jorge González, Fidela Bello, Agustín Pagani, Marta Bujdud y Jorge Norsi. "Desde que empezamos hace diez años hemos hecho 100 danzas. Hay danzas de proyección (hasta 1950, fueron creadas y tienen autor) y danzas tradicionales (antes de 1900). Tratamos de revivirlo y que la gente conozca las danzas", comentaron en una charla a La Auténtica Defensa en el marco del Día de la Tradición. Lamentan que "no hay difusión del folklore como se debería, en todos los medios el folclore lo dejan en el último lugar, porque le es más redituable los otros ritmos" y agregan "tenemos un riquísimo repertorio nacional con 77 danzas tradicionales de las cuales se conocen sólo cuatro: Zamba, Chacarera, Gato y Escondido". El grupo ha actuado en casi todas las escuelas, Jardines de Infantes, en el sector Islas, peñas de Campana y ciudades vecinas como en la Fiesta Nacional de la Flor (Escobar), 13º Fiesta de la Tradición en Ingeniero Maschwitz, fiestas patronales de Dugan, partido de San Antonio de Areco, aniversario de la ciudad de Artigas República de Paraguay, en un pericón que organiza todos los años la Municipalidad de 3 de Febrero y recientemente de la 27º edición de la Misa del Folklorista en Virreyes partido de San Fernando. "En las fechas patrias siempre tenemos actividad. Quizás repetís lugares pero se cambia el repertorio. La idea es hacer la danza tradicional porque la mayoría de los ballets y las escuelas hacen danzas estilizadas, entonces se desvirtúa. Si a los chicos no les enseñas desde la parte estilizada no los enganchas", explican. Cuando asisten a las instituciones detallan que hay una presentación y luego realizan entre tres y cuatro danzas para terminar con una danza grupal. Actualmente tres personas del grupo Mirta, Julia y María les enseñan folklore a los jóvenes del Grupo Esperanza. Hoy a partir de las 12 se presentan en la sociedad de fomento del barrio Del Pino en el evento titulado "Peña del Fierro" donde actuarán otros grupos locales como el Ballet del Martín Fierro, Flor de Amankay, Grito del Monte, El Ceibal entre otros más. Proyectando al año que viene aseguran que quieren incorporar gente nueva y todos coinciden "que la gente te reconozca es una satisfacción muy grande, si volves al mismo lugar dos o tres veces es porque verdaderamente les gustó lo que hacemos, se sienten identificados". MISMAS RAÍCES: DIVERSIDAD EN FLOR En nuestro país existen distintas manifestaciones folklóricas de acuerdo a las zonas. Así tenemos un folklore cuyano al que se cultiva en San Juan, Mendoza, San Luis y parte de La Rioja; el folklore pampeano es el que encontramos en Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba y Santa Fe. Por otro lado, está el folklore norteño que agrupa los cantos y danzas originarios de Santiago del Estero, norte de Córdoba y Santa Fe, y parte de Tucumán; el folklore andino o salteño, que involucra los que se cultivan en Salta, Jujuy, La Rioja, norte de Tucumán y Catamarca, existiendo aquí la denominación de folklore calchaquí para designar los motivos locales. Por último, está el folklore correntino o guaraní, propio de Corrientes, norte de Entre Ríos, litoral del Chaco y Formosa y Misiones. En este caso Los Abuelos del Folklore detallan que de acuerdo a la zona en la que bailan usan una vestimenta particular, como por ejemplo, vestimenta norteña, del sur, del litoral y de la zona de Cuyo. El emblema que representa a los folkloristas argentinos, elegido por el Primer Congreso Nacional del Folklore en 1948, es el árbol, porque el folklore también hunde sus raíces en la tradición. Sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación, por un lado, y la obra de las manos, es decir, la creatividad artesanal, por el otro. Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y ramas están envueltas con una banda que dice: "Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra". Una tradición que los une y perdura

