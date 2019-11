Alejandra Dip





El Dragón, comienzo, es gestor, es el útero donde todo nace, crece, es la olla donde se cocina lo nuevo, lo que empieza. Viene a trabajar la confianza. KIN 121 - DRAGÓN 4 - GUIADO POR LA TIERRA. Esta trecena, que nos pide CORTAR, vamos a poner un corte y un cambio de ruta, iniciando cosas nuevas. La TIERRA lo guía al DRAGÓN para que haga orden, un acomodamiento, para poder evolucionar. Un giro, nos pide el espejo, y la mejor forma de girar, de cambiar el rumbo, es iniciando cosas nuevas, cambiando el modo. El Dragón viene a trabajar la confianza! confiar en nosotros mismos es la mejor manera de empezar a cortar con las cosas que no nos gustan, que ya no nos sirven, que traen peso en nuestras vidas. ¡Mudar lo viejo para dar paso a lo nuevo! mudar, ordenar, acomodar, para que lo nuevo crezca. Día de creatividad, día donde los celos pueden estar a flor de piel, día donde la desconfianza puede olerse en el aire, si tu energía no está en eje. ¡Ojo con las contestaciones hoy! El Dragón nos puede potenciar para que una llamarada salga de nuestras bocas cuando la situación no sea lo agradable que pretendemos. HOY ENTRAMOS EN EL TUBO DEL TZOLKIN, columna mística. Las energías que dividen al Calendario Maya en 2 partes. El tubo vibracional, nos tendrá con la vibra alta, fuerte, lo mejor que nos puede pasar es ponerla a jugar en positivo, y que fluya iniciando cosas nuevas que nos conecten con la felicidad. Buena energía para buscar quedar embarazadas. Iniciar y confiar son las palabras del día!! Buena jornada, lo más fuerte está por llegar. Feliz domingo para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Dragón 4 - Energía del Domingo 10/11/2019 -Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip

