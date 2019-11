Efemérides del día de la fecha: 10 de Noviembre

P U B L I C



DÍA DE LA TRADICIÓN Impulsado por la Asociación Bases, institución que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi, este día fue instituido en el año 1939 mediante la Ley N° 4756 con el propósito de conmemorar el nacimiento del poeta José Hernández, autor del "Martín Fierro" y "La vuelta de Martín Fierro." Fuerte defensor de los gauchos y proscripto por Domingo Faustino Sarmiento, Hernández narra en su obra la historia de Martín Fierro, un gaucho víctima de la injusticia y la opresión que decide vivir fuera de la ley. SE JUEGA EL PARTIDO HOMENAJE A MARADONA Corría el año 1997 cuando en un imponente Monumental repleto de hinchas se enfrentaron Boca y River en lo que fue el último partido profesional del "10." Impreciso, desconcentrado y a un ritmo más lento que sus compañeros, Maradona dio apenas unos destellos de su envidiable talento que, por decisión del "Bambino" Veira, tuvo que migrar al banco de suplentes al iniciar el segundo tiempo. En su lugar entró Claudio Paul Caniggia con la misión de dar vuelta el partido parcialmente ganado por los "millonarios" con un gol de Sergio Berti; ante el adverso pronóstico, el "xeneize" terminó ganando el encuentro con goles de Julio César Toresani y Martín Palermo. No obstante, la alegría de Diego se esfumó cuando los rumores de que el doping había dado positivo se intensificaron y la falsa noticia de que su padre había muerto lo envolvió; esto lo empujó a tomar una decisión que hacía tiempo venía madurando en su cabeza: "este retiro es definitivo, me lo pidió mi viejo llorando. No puede ser que mi familia sufra tanto con cada control antidoping, que la ola de rumores nos envuelva." Cuatro años después el "10" se volvió a calzar los botines para jugar su partido homenaje en la Bombonera. Los equipos que se enfrentaron fueron la Selección nacional dirigida por Marcelo Bielsa contra el "Equipo de las estrellas", un combinado de jugadores internacionales, dirigido por Alfio Basile. Un poco antes de que el partido empezara, "Los Piojos" y "Ratones Paranoicos" entonaron sus canciones que le rendían tributo al homenajeado que entraba en la cancha arropado por los cantos de los hinchas que vitoreaban su nombre. El partido, repleto de emoción y perlitas inolvidables, finalizó con la victoria albiceleste 6 a 3 siendo 2 de los goles convertidos por Diego desde el punto de penal: "el fútbol es lo más lindo y lo más sano. Me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". SE LANZA "SIGNOS" Un día como hoy en el año 1986, "Soda Stereo" lanzaba uno de sus discos más emblemáticos: "Signos." Luego del éxito acuñado con "Nada personal", la banda se encontraba estancada en la producción de su nuevo trabajo; la búsqueda de un nuevo rumbo en la música sumado con el caótico bloqueo creativo que padecía Gustavo Cerati dificultaron la realización del mismo que constantemente era acosado por los plazos pautados por la discográfica, no obstante, todo cambió en una agitada noche en la Cerati fue rebalsado por la creatividad: "escribí todas las letras de un solo tiro. Vivíamos al palo, parecía que estábamos lejos del arte y, sin embargo, fue uno de nuestros discos más profundos, quizás porque no la estábamos pasando bien." Las canciones del mismo son "Persiana Americana", "Signos", "No existes", "El Rito" y "Prófugos".

Efemérides del día de la fecha: 10 de Noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: