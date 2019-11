P U B L I C







Una médica, investigadora bahiense, docente de la Universidad Nacional del Sur, Dra. Paola Buedo, sostuvo hace poco que los conflictos no deben ser vividos como guerras sino como oportunidades de cambio. "Nueva Mente, respeto, diálogo y tolerancia para una relación saludable". "Relación es saludable es cuando podemos encontrar a alguien o algo que nos acompaña en nuestros trayectos de vida, sin coartarlos", asegura la profesional. Pero ¿cómo se hace para tener una Nueva Mente? ¿Sabía usted que Cristo abrió la puerta para que Ud. tenga la oportunidad de tener una nueva vida y una nueva mente? ¿Y liberarlo del sentimiento de culpa que lo ha tenido cautivo? No importa quién sea usted, ni lo que haya sido; no importa si es una prostituta, un asesino, un ladrón, un narcotraficante o alguien que siempre va a la iglesia, pero, que no tiene a Cristo en su vida y en su corazón. La Biblia dice que ahora es el día de salvación. (2da Cor. 6:2) ¿Y que hay tan solo una oración entre usted y esa vida nueva? Cuenta un hno en la fe (José); Yo descubrí esa vida hace más de 30 años. En realidad, Claudia, (mi esposa), dio el primer paso. Ella oyó que en la Biblia dice que ni siquiera un pajarito cae sin el conocimiento de Dios. (Mateo 10:29) ¡Bueno! (pensó ella), si a Dios le importan hasta los pajaritos, Él seguro sabe que mi vida en este momento es un desastre. Y "si a Él le importo, quizá pueda hacer algo con mi vida". Ella no sabía nada de la Biblia; ni siquiera estaba segura de que Dios le daría otra oportunidad. Pero cuando ella le dijo a Dios que se hiciera cargo de la vida de ella, algo sobrenatural sucedió en su interior: "ella nació de nuevo". (Juan 3:3) "Pero, ¿y mi pasado? (quizá diga usted). Estoy lleno de sentimientos de culpa". Cuando usted ha nacido de nuevo y ha sido hecho una criatura nueva en Cristo, su mente empieza a ser transformada y su vida pasada, empieza a ser superada. ¿Pero acuérdense del pasado de ella? ¿Cuál pasado? Dice Dios; "nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones" (Hebreos 10:17) y El, promete que "echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados" (Miqueas 7:19) Pues, así es cuando usted nace de nuevo: usted no tiene ningún pasado. Cristo hace un borrón y cuenta nueva, y una mente nueva. Su vida empieza de nuevo, el día en que ud hace a Jesucristo el Señor de su vida. Y si Satanás trata de recordarle lo malo que usted era, le puedes decir que se equivocó de puerta. Ya usted ha sido golpeado lo suficiente; no tiene por qué esperar más. La puerta de la prisión está abierta, salga por ella hacia Cristo y empiece una vida nueva hoy. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Nueva Mente"

Por Luis Rodas

