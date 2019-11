"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32)

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia

23 de junio de 2019 - Pordenone

"Estos resultados, la vibración, la energía... estos signos, nuestro modus operandi, nuestra fe, servir a pesar de nuestros límites, nos ha permitido llegar a un punto importante del camino. Os tengo que anunciar hoy que a lo largo de esta estupenda autopista, crística, tendremos que atravesar un túnel; nosotros tendremos que formar una caravana y estar cerca uno de otro, andar uno detrás de otro, porque las luces dejarán de funcionar y el túnel no será iluminado.

Pero, antes de atravesarlo, Dios nos pondrá a prueba. Si tuviéramos que atravesar el túnel mientras estamos bajo prueba, no lograremos atravesarlo y arriesgamos de morir; algunos de nosotros caerían al suelo y los demás tendrían que continuar. Por tanto, por un acto de amor, Dios no nos dejará entrar mientras somos débiles, sino sólo cuando seamos fuertes, muy fuertes, para poder llegar a la otra orilla dónde nos espera una maravillosa sorpresa, nuestra meta, que es la Segunda Venida de Cristo.

Antes de entrar en el túnel, que llamaremos batalla de Armagedón, seremos probados uno a uno. Cada uno tendrá pruebas individuales a nivel de la materia y de la mente, en esos aspectos dónde somos más débiles: cuerpo, salud, sentimiento, autoestima, autofrustración, empatía, antipatía, tolerancia, intolerancia, egoísmo, altruismo, dinero, economía, relaciones, relaciones en todos los sentidos en el trabajo, en la sociedad, en casa, con hermanos y amigos, mujeres, mamás e hijos, parientes.

Pregunta: ¿Qué debemos hacer? Decir: ¿Dios aleja de mí esta copa?

Giorgio: Si, también esto. Nosotros tenemos que creer en nuestros ideales y demostrarlo, estar unidos, no dudar de nuestras batallas o de las ideas que llevamos adelante. Si tenemos dificultades, tenemos que ser conscientes de que podemos superarlas, porque llegan de propósito para ver si creemos de verdad. Antes de entrar en el túnel seremos engañados en el pesimismo, en pensar que las cosas no salen nunca bien, que no somos capaces o no tenemos la fuerza de hacer una determinada cosa, que un proyecto sea imposible porque no hay dinero, etc. Yo hablo en general, no quiero saber cuáles serán las vuestras; no puedo tampoco identificarlas, el Cielo no lo quiere, tenéis que hacer solos. Yo os puedo ayudar diciendo que cuando caigamos en la duda, en el cansancio, en desistir, en las desilusiones, en la impotencia o en la rabia debido a una situación injusta, en el desaliento o en la renuncia con la esperanza que lo hagan los demás..., sabed que hay una tentación en curso.

En estos años a menudo he dicho que somos llamados. Ahora somos llamados y candidatos a ser elegidos, pero para superar el examen y entrar invencibles (como elegidos) en el túnel, tenemos que vencer antes nuestras últimas miserias humanas. También yo estoy en el medio, aunque soy la punta de la lanza y detrás de mí estáis todos vosotros; si la punta de la lanza se parte, tiene que ser reemplazada. Elegido significa que has dejado todo y que ofreces tu vida al Señor, que no tienes miedo de perder nada, ni siquiera la vida porque te has convertido en un iluminado.

Os cuento ahora una historia extraordinaria, quizás difícil de comprender: Un maestro zen esperaba a que su discípulo se convirtiera en un iluminado, para luego guiarlo en su misión. Cuando éste llegó a la iluminación, su maestro le dio un golpe mortal en la cabeza con un bastón, y le mató. El maestro no estaba loco, sencillamente lo hizo para que alcanzara la iluminación después de su muerte. Obviamente no tenemos que entender nuestra muerte en el sentido literal: nuestro Maestro Zen desea que nosotros morimos en la materia, que renunciemos a ella, que la dominemos, que lleguemos a ser dueños de ella para triunfar en el espíritu. La materia tiene que convertirse en un piano, dónde el espíritu puede tocar todo lo que quiere y el instrumento no tiene capacidad de reaccionar.

Cuando la mente se acostumbra completamente y es esclava del espíritu, el espíritu gobierna la materia y ésta hará cosas más grandes de las que hizo Jesús Cristo. Lo dijo Él: "Vosotros sois dioses y haréis cosas más grandes que yo", pero esto puede ocurrir sólo si nosotros ponemos por encima de todo nuestro ideal, el motivo por el que hemos venido a este mundo, lo que tenemos que hacer y la causa que tenemos que defender. Si haremos así entraremos en el túnel con los brazos unidos y llegaremos a la Segunda Venida de Cristo que nos espera a la salida del túnel.

La prueba, que podrá durar semanas, meses, quizás un año, nos llevará delante de la galería dónde entraremos juntos para enfrentarnos cara a cara con el enemigo y salir de él vencedores. Los que entrarán en la galería vencerán seguro, el problema es llegar. Yo soy candidato para guiar la caravana, pero si yo no logro entrar, Dios elegirá a otro, porque el programa de Cristo no puede fracasar, ya está todo escrito. La comunidad de Juan llevará a los hermanos del mundo a los pies de Cristo; no es fundamental quién la guiará, si yo caigo en la tentación seré reemplazado enseguida y el programa se llevará a cabo de todas formas. Nosotros somos importantes, pero no somos indispensables.

Nosotros somos conscientes, fuertes, tenemos los escudos necesarios para afrontar los acontecimientos, las catástrofes, los signos, los milagros, los mártires, y atravesaremos el túnel porque el arcángel Miguel, el brazo derecho de Cristo, ganará la batalla de Armagedón. Entonces preparaos, preparémonos. Ahora no tenéis que ir a acostaros angustiados porque está por llegar la prueba, sino conscientes de que, cualquier cosa que os aflija y ponga en riesgo vuestro camino, es señal de que ha llegado. ¡No la subestiméis! Las pruebas serán sutiles, entrarán en vuestros sentimientos provocando estrés, desilusión, desaliento. Estad atentos porque es ahí que la duda se insinuará.

Continúa el próximo domingo.

ESTIMADOS LECTORES DE LA VOZ DEL AGUILA: próximamente estaremos compartiendo una charla amena con aquellos que deseen profundizar estos importantes temas, escribinos por whats app al 3489-15575775 o mandanos un mail a lavozdelaguila@yahoo.com.ar, para coordinar fechas y horarios (a realizar en el centro de la ciudad de Campana). Los esperamos a todos!!!!!

Ingresá a:

Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo

Youtube: La Voz del Águila

Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar