JORNADA NACIONAL DEL ENFERMO Este domingo 10 de noviembre se celebrará en Argentina la Jornada Nacional del Enfermo bajo el lema: "Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente". En todas las misas se rezará especialmente: -Por los enfermos, para que reciban la solidaridad de la cercanía y los beneficios de una medicina que es parte de la justicia social. -Por las familias de los enfermos, los profesionales, los voluntarios, y todos aquellos que les atienden y cuidan, para que se conviertan en preciosos iconos de confianza y acompañamiento al lado del que sufre. -Por los religiosos y religiosas consagrados al servicio de los enfermos y pobres: para que, como María en su visita a Isabel, sean imagen de la solicitud de Cristo por los hermanos que los necesiten La Pastoral de la Salud es la presencia de la Iglesia en el mundo de la salud que ofrece respuestas evangélicas a los interrogantes del hombre concreto de hoy. Los voluntarios en su trabajo cotidiano buscan que las personas que sufren soledad, enfermedad o limitaciones físicas, descubran el llamado cercano al seguimiento del Señor para ser transformados en sus discípulos predilectos mediante su Palabra y los sacramentos. La Pastoral de la Salud se pone al servicio del enfermo para ayudarlos a renovar su fe sin importar su condición física, para que se sientan miembros dolientes pero útiles y vinculados a participar en la acción apostólica y misionera de la Iglesia. Los enfermos están llamados a descubrir en sus dolores y sufrimientos una llamada especial del Señor para ser testigos con su vida, sus palabras y actitudes. El enfermo tiene la enorme y maravillosa posibilidad de identificarse con Cristo doliente en la cruz y puede hacer propias las palabras de San Pablo " Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mi". De esta realidad de fe nace la dimensión misionera del enfermo que se une con su ofrecimiento y, aunque parezca difícil desde su cama, puede ser misionero y colaborar en la conversión de los que no conocen a Cristo. Pastoral de la Salud Parroquia Santa Florentina. 118º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina Del 4 al 9 de noviembre se realizó Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino en la Casa de Retiros "El Cenáculo", en la ciudad de Pilar. En la Misa de inicio estuvo presente la recuperada imagen de la Virgen de Luján que acompañó a los soldados en las Islas Malvinas. A lo largo de la semana los obispos abordaron diferentes temas referidos a la Pastoral de la Iglesia en la Argentina. Trabajaron sobre los criterios para la prevención de los delitos de abusos sexuales en la Iglesia, profundizando las directivas de la Santa Sede. También, abordaron temas referidos al Congreso Mariano que se desarrollará el año próximo en Catamarca y la continuidad en la elaboración del catecismo argentino. Al regreso del Sínodo para el Amazonía, los obispos que participaron compartieron sus experiencias, brindaron un completo y detallado informe. La Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Misión Evangelizadora de la Iglesia analizó junto a los obispos aspectos relacionados a la reforma económica de la Iglesia Argentina. Además hubo sesiones dedicadas a las Comisión Episcopales de Liturgia y de Ministerios. Continuemos rezando por nuestros pastores implorando la protección de Nuestra Señora de Luján. III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES El domingo 17 de noviembre se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco el año 2016 para que al menos una vez al año, la Iglesia pueda tomar conciencia de nuestros hermanos más preferidos que son los pobre. El lema que puso el Papa para este año es: "La esperanza de los pobres no será frustrada". Se invita para que cada comunidad prepare tengo un gesto donde se tenga muy presente la realidad de los pobres. La comunidad de la parroquia Santa Florentina lo va a celebrar de dos maneras. En la semana previa, en el Ateneo parroquial, Caritas va a brindar un desayuno a la gente que habitualmente recibe mercaderías. El domingo 17 a las 13 hs. en el Barrio Lubo en la Capilla San Juan Bosco se va a ofrecer un almuerzo a las familias del barrio. Los que van a participar del almuerzo deben anotarse previamente para que le entreguen los vales de ingreso para sus familias. La comida va a ser pastel de papa cuartelero y pastel de pollo, con una entrada de pionono. La invitación a la comunidad de Santa Florentina es la siguiente: Quienes quieran colabora con el grupo que va a preparar el almuerzo deberán presentarse directamente el sábado 16 de noviembre a las 16 hs. en la Capilla San Juan Bosco o ir el mismo domingo 17 un rato antes de la 13 hs. para preparar las mesas, el servicio de la mesa y la comida. Otra opción es hacer una donación en efectivo para ser utilizada específicamente para los gastos del almuerzo. "La esperanza de los pobres nunca se frustrará" (Sal 9,19). El Papa Francisco en su convocatoria a la Jornada de los Pobre reconoce que "Las palabras del salmo se presentan con una actualidad increíble. Ellas expresan una verdad profunda que la fe logra imprimir sobre todo en el corazón de los más pobres: devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida. Jesús inauguró la predicación del Reino de Dios con esta expresión: "Bienaventurados los pobres" (Lc 6,20). El sentido de este anuncio paradójico es que el Reino de Dios pertenece precisamente a los pobres, porque están en condiciones de recibirlo. La Iglesia, estando cercana a los pobres, se reconoce como un pueblo extendido entre tantas naciones cuya vocación es la de no permitir que nadie se sienta extraño o excluido, porque implica a todos en un camino común de salvación. La promoción de los pobres, también en lo social, no es un compromiso externo al anuncio del Evangelio, por el contrario, pone de manifiesto el realismo de la fe cristiana y su validez histórica".







Semblanzas entre hermanos:

Jornada Nacional del Enfermo / III Jornada Mundial De Los Pobres

