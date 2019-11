P U B L I C







SIGUE 9º EN LA TABLA Luego de su empate ante Lugano y por la victoria de Yupanqui ante Argentino de Rosario como visitante, Puerto Nuevo se mantiene en el 9º lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. El Auriazul suma 10 puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas en nueve presentaciones. Ayer, además del 0-0 del Portuario ante el Naranja y el triunfo 1-0 del Trapero en Rosario, también se registró el éxito como visitante de Centro Español por 1-0 sobre Sportivo Barracas. Antes, el viernes, esta novena fecha había comenzado con la igualdad 1-1 entre Claypole y Defensores de Cambaceres. La programación de la Primera D continúa hoy con Central Ballester vs Deportivo Paraguayo (11.00) y se cierra mañana con dos encuentros: Muñiz vs Atlas y Liniers vs Juventud Unida (ambos 15.30). Igualó 0-0 como visitante con Lugano y, aunque lleva cinco partidos sin perder, cosechó su tercer empate consecutivo. Ayer no pudo aprovechar que jugó todo el segundo tiempo con un hombre más que su rival. Por la 9ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo empató ayer sin goles frente a Atlético Lugano como visitante. De esta manera, llegó a cinco partidos sin derrotas, pero, a la vez, sumó su tercer empate consecutivo y sigue desaprovechando oportunidades de crecer en la tabla (sigue 9º). En esta oportunidad, el conjunto dirigido por Martín Correa no pudo usufructuar el haber jugado todo el segundo tiempo con un hombre más, dada la expulsión de Pablo Vielma a los 34 minutos del primer tiempo. "Ellos se cerraron bien e hicieron el juego que tenían que hacer con un hombre menos. Nosotros no le encontramos la vuelta para ganarlo, más allá de algunas oportunidades que tuvimos. Fuimos a buscarlo con lo que teníamos, pero no le pudimos entrar", le contó el entrenador Portuario a LAD tras el partido. El cierre del juego fue caliente y el árbitro Felipe Viola mostró otras tres tarjetas rojas, dos a jugadores de Puerto Nuevo: Raúl Colombo y Orlando "Pampa" Sosa, quienes así serán bajas cuando el Auriazul reciba a Argentino de Rosario el próximo sábado en Campana. EL PARTIDO La formación titular de Puerto Nuevo presentó finalmente tres cambios respecto al partido con Central Ballester: Ezequiel Ramón ingresó por Lautaro Velasco y, así, Lautaro Cuenos pasó a la zaga central, mientras "Noni" jugó como lateral izquierdo; Nazareno Gómez ingresó por Agustín Campana (afectado por un traumatismo en su tobillo); y Rodrigo Fleitas reemplazó al suspendido Brian Fassone. El esquema Auriazul fue un 4-2-3-1, con Redondo y Colombano trabajando en la recuperación en el centro del campo; Russo y Filiosi abiertos a los costados; y Gómez por detrás de Fleitas, la máxima referencia ofensiva del equipo. En su arranque, el juego resultó muy trabado, chato, de pocas expresiones. Ninguno de los dos equipos pudo asumir el control del encuentro porque tuvieron imprecisiones para manejar el balón y entonces apostaron a las búsquedas largas y directas hacia sus delanteros. En ese contexto, el Auriazul lucía mejor plantado que el local y en algunas recuperaciones, tuvo la oportunidad de salir con opciones de contragolpe. Sin embargo, le faltó precisión en la conducción y, por ello, esos avances nunca encontraron profundidad. Así, lo más sobresaliente de la primera mitad fue la expulsión de Pablo Vielma, quien a los 34 llegó tarde a un cruce con Cuenos, le cometió falta y recibió la segunda amarilla, dejando así al Naranja con un hombre menos. Por eso, en la parte final del primer tiempo, los dirigidos por Martín Correa dispusieron de mayores espacios para manejar el balón y comenzaron a disponer de una tenencia más clara, aunque sin poder explotarla. Porque más allá que Nico Rodríguez empezó a trepar seguido por el andarivel derecho, el Portuario no encontró la forma de profundizar sus intentos y apenas pudo generar un par de faltas en el sector izquierdo por los arrestos de Filiosi (uno de esos tiros libres lo ejecutó Russo y el balón terminó peligrosamente en el techo del arco defendido por Género). Para el segundo tiempo, Puerto Nuevo salió decidido a plantarse en terreno rival y sus centrales jugaron sobre el círculo central ante un rival que, con un hombre menos, se replegó y apostó por la contra. Sin embargo, en una cancha dura y ante un equipo cerrado y dispuesto a combatir, al Auriazul se le complicó mucho generar situaciones de riesgo. Por ello, Correa debió recurrir al "tocado" Agustín Campana, quien reemplazó a Nazareno Gómez. En ese escenario, el Portuario dominó, sin poder encontrar los espacios para perforar el bloque defensivo de Lugano y teniendo a Redondo y Colombano como principales actores. Y en las oportunidades que tuvo a su disposición no pudo concretar, como esa que ocurrió a los 24 minutos, cuando Colombano abrió para Russo, quien ganó por derecha y cedió atrás para la llegada de Campana, cuyo remate impactó en un defensor cuando parecía tener destino de gol. Sobre el final, el partido se fue calentando a medida que se sucedieron algunos roces innecesarios. Entonces, Vasconcellos y Colombo fueron expulsados por agresiones cruzadas. Y cuando ya había pitado el final, Felipe Viola también le mostró la tarjeta roja a Orlando "Pampa" Sosa, que así se suma a la baja de Brian Fassone, quien todavía debe cumplir otras dos fechas de sanción. Así, el 0-0 no fue la única noticia negativa para el equipo de nuestra ciudad, que sumó nuevas bajas de cara al compromiso del próximo sábado frente a Argentino de Rosario. SÍNTESIS DEL PARTIDO LUGANO (0): Facundo Género; Ignacio Sallaberry, Gonzalo Paz, Juan Manuel Videtta, Mateo Zarasua, Luis Olmedo; Gastón Granados, Axel Romero, Pablo Vielma, Rubén Domínguez; Matías Basualdo y Santiago Kojro. DT: Blas Viedma. SUPLENTES: Eduardo Vidacovich, Hugo Ramírez, Alexis Vasconcellos, Agustín Amato, Sergio Bazán, Martín Ruiz y Gonzalo Vázquez. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Cuenos, Ezequiel Ramón; Emanuel Russo, Kevin Redondo, Nicolás Colombano, Mariano Filiosi; Nazareno Gómez y Rodrigo Fleitas. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Gerez, Eliseo Aguirre, Agustín Campana, Enzo Moreno, Nicolás Menéndez y Orlando Sosa. GOLES: No hubo CAMBIOS: ST 3m Vasconcellso x Domínguez (L), 18m Ramírez x Zarasua (L), 16m Campana x Gómez (PN), 26m Sosa x Fleitas (PN), 33m Moreno x Russo (PN) y 45m Ruiz x Kojro (L). EXPULSADOS: PT 34m Vielma (L) por doble amonestación. ST 44m Vasconsellos (L) y Colombo (PN), por agresión mutua. INCIDENCIA: Finalizado el partido fue expulsado Orlando Sosa. CANCHA: Atlético Lugano. ÁRBITRO: Felipe Viola.

LAUTARO CUENOS JUGÓ COMO SEGUNDO MARCADOR CENTRAL POR LA AUSENCIA DE LAUTARO VELASCO (FOTO: @LI_MEDINA / ENTRENADOS POR DIOS)



Primera D:

Puerto Nuevo sigue sin poder despegar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: