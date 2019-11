Por la 8ª fecha de la Primera B se enfrentan desde las 15.30 en el Carlos Vallejos.

En busca de la recuperación, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Almirante Brown por la octava fecha del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El encuentro comenzará a las 15.30 en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco de nuestra ciudad y será una buena oportunidad para las Auriazules para revertir la dura derrota que sufrieron en su visita a Luján el pasado fin de semana.

Hasta el momento, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez suman 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas en siete presentaciones. Por su parte, Almirante Brown perdió cinco de los seis partidos que disputó y sus únicos tres puntos de la temporada los cosechó en la fecha pasada, tras vencer 5-4 a Camioneros después de estar 4-2 abajo.

El último antecedente de las Portuarias frente a La Fragata fue en Campana, el 25 de marzo del año pasado, cuando empataron 1-1 en el Carlos Vallejos.

Esta octava fecha de la Primera B se completa con los siguientes partidos: Banfield vs. Deportivo Merlo, Liniers vs. Sarmiento, Atlas vs. Lima, Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia, Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Armenio, Estudiantes de Buenos Aires vs. Deportivo Español, Atlanta vs. All Boys, Argentino de Quilmes vs. Luján y Argentino de Rosario vs. Camioneros.