Néstor Oscar Bueri

Buen día, ¿cómo van? -Buen día, qué sé yo... Como 15 a 0. Es que estamos jugando con ocho. No vinieron, e resto no vino, no sé. Domingo 11 horas, un poco de frio en Puerto Nuevo y la categoría de los más grandes jugaba uno de sus principales partidos. Debía ganar para seguir, pero tenía menos jugadores en cancha y aunque el otro equipo tampoco estaba completo, el resultado era irremontable. Los goles se sucedieron uno tras otro, ya no había ganas de jugar. Patada, protesta, doble amarilla, roja y afuera. -Me hice echar, así se termina el partido. Si los demás no vienen … Cambió de escenario y voy para otra cancha. Estaba vacía. ¿Y el partido? -No vinieron los del otro equipo, ya no tenían chances entonces no vienen, prefieren dormir. Seguro anoche se acostaron tarde. Salí una tarde de verano caminando despacito. Tomamos con mi amigo un colectivo bien temprano, después otro y llegamos a San Miguel. Una familia nos recibió y pasamos el día. A la noche, el Club San Miguel se ponía bueno, se llenaba. Chicos y chicas de todo el partido concurrían a bailar. Pero al otro día tenía que estar temprano en la antigua "Cancha Municipal" frente a la Escuela Normal Me acuerdo con el sol apenas asomando tomando el colectivo para volver. Miraba el reloj y me estiraba más allá del cordón de la vereda para ver si venia el colectivo. Tenía que estar a las 9 de la mañana en la cancha. Era un partido con mis amigos, mi equipo, era el campeonato Evita. Llegué a casa solo para descansar. Vestido, así como estaba, me tiré en la cama boca abajo y el sueño daba vuelta y más vueltas. Solo quedaban dos horas para el partido. Tomé el bolsito, revisé si tenía todo, metí el documento al bolsillo del jean y me fui caminando hasta la "Municipal". No podía faltar, no debía faltar. El equipo era "El Equipo", eran mis amigos los que me esperaban. A ellos les di mi palabra, con ellos es cada encuentro y cada saludo de afecto al llegar. Cambiarse en el vestuario con mi equipo, con los mismos que están como yo, dispuestos a defender la situación, a "copar la parada". Con el equipo salir a la cancha con el pasto mojado por el rocío, con esa pelota que mojada pesaba como un tren de carga y ni hablar si te daban un pelotazo en frío. Con zapatillas, muy pocos tenían la oportunidad de botines, muy pocos... Pero la palabra "faltar" no existía en el diccionario del fútbol barrial. ¿¡Faltar!? ¿¡Faltar!? ¿A dónde? ¿A un partido con mi equipo así estemos últimos? ¿Faltar con mis amigos? ¡Jamás! Nada se oponía a un partido de fútbol en un campeonato. Era el equipo, no había sueño, ni descanso, ni noche. Nada estaba por encima de mi equipo. Pienso que la situación social del momento nos produjo distinto. Fuimos y vengo de una generación con libertades controladas por nosotros mismos, teníamos salidas, pero también deportes; teníamos noches y también días de club. Salir a un boliche, comer algún sanguchito en "Salasa", acostarse por la madrugada y levantarse al mediodía para almorzar en familia y seguir haciendo amigos en el club. Hoy salir de noche es acostarse con el sol y levantarse cuando ya se fue. Almorzar en familia en somnolencia, tomando los cubiertos por inercia y permanecer en estado dubitativo por la tarde. Sin vida social, muy pocos amigos se pueden hacer. Quizás alguna tarde el mate nos encontraba charlando. Hoy el "sabor del encuentro" es una cerveza, con la diferencia que eso significa y encuadra. Que el momento social de hoy puede ser mejor o peor, nadie lo puede decir, pero sí es distinto, muy distinto. Seguimos desaprovechando oportunidades para salir adelante en todo sentido y esto es como el fútbol: las oportunidades que se desaprovechan en el arco contrario te las convierten en el propio. ¡Hasta el próximo domingo! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

El Sabor del Encuentro

Por Néstor Bueri

